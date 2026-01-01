Alvear firmó un convenio con Provincia para fortalecer las políticas de género y diversidad

Alvear

21 de Mayo - La Municipalidad de General Alvear llevó adelante la firma de un convenio de colaboración con la Dirección de Género y Diversidad de la Provincia de Mendoza, con el objetivo de fortalecer las políticas públicas destinadas a la asistencia y acompañamiento de mujeres víctimas de violencia por motivos de género y personas del colectivo LGBTIQ+.

La Municipalidad de General Alvear llevó adelante la firma de un convenio de colaboración con la Dirección de Género y Diversidad de la Provincia de Mendoza, con el objetivo de fortalecer las políticas públicas destinadas a la asistencia y acompañamiento de mujeres víctimas de violencia por motivos de género y personas del colectivo LGBTIQ+.

Del encuentro participaron el intendente Alejandro Molero, la directora provincial de Género y Diversidad Fernanda Urquiza y la directora de Familia Gabriela Arzelán, junto a las coordinadoras de Mujer y Género Jimena Colombres y de Derechos Humanos, Florencia Merlo.

Durante la jornada se trabajó en la articulación de acciones conjuntas entre Provincia y Municipio, en el marco del fortalecimiento institucional impulsado por el Gobierno provincial. Además, se concretó la firma de un convenio que permitirá ampliar las herramientas de asistencia y acompañamiento en el departamento.

Jimena Colombres destacó que el acuerdo permitirá continuar fortaleciendo las intervenciones locales y mejorar la asistencia destinada a mujeres y personas del colectivo que atraviesan situaciones de vulnerabilidad.

Por su parte, Fernanda Urquiza remarcó: “con el objetivo de continuar con el fortalecimiento de los municipios, hoy llegamos a General Alvear para seguir fortaleciendo el área de género y diversidad, a través de una nueva transferencia de fondos destinada a ayudas sociales directas para las personas con mayor vulnerabilidad social”.

La funcionaria provincial también valoró el trabajo articulado con los municipios y el compromiso sostenido en el desarrollo de políticas públicas vinculadas a género y diversidad, promoviendo la inclusión, la igualdad de oportunidades y el acceso a derechos.

De esta manera, el Municipio de General Alvear y la Provincia de Mendoza consolidan el trabajo conjunto en materia de género y diversidad, reafirmando el compromiso de continuar desarrollando estrategias de prevención, asistencia y acompañamiento para la comunidad.