Molero rechazó el pedido de los hermanos Félix por el gasoducto

Alvear

19 de Mayo - El intendente de General Alvear, Alejandro Molero, realizó fuertes declaraciones públicas en medio de la polémica generada por el reclamo económico impulsado desde San Rafael por la utilización del gasoducto del sur provincial.

En conferencia de prensa, Molero acusó directamente a los hermanos Emir y Omar Félix de utilizar políticamente una obra nacional y sostuvo que existe “maldad” en el intento de enfrentar a ambos departamentos.

“La verdad que la maldad de los Félix a lo largo de la historia, resiente a los alvearenses, nos ha hecho mucho daño”; expresó el jefe comunal.

Molero recordó que el gasoducto fue una obra financiada íntegramente por Nación y cuestionó la decisión tomada durante el gobierno de Alberto Fernández de transferir los fondos directamente al municipio de San Rafael para ejecutar la obra.

“Fue una situación prácticamente sin precedentes en el país”, señaló.



SEIS AÑOS DE DEMORA

El intendente alvearense también cuestionó duramente la demora en la ejecución del gasoducto, asegurando que una obra prevista para realizarse en 18 meses terminó extendiéndose durante seis años.

“A los alvearenses nos hicieron pasar frío seis años. Nuestra industria tuvo que trabajar con leña y gasoil por la falta de gas”, afirmó.

Además, calificó como “una locura” el reclamo económico realizado a General Alvear para financiar parte del caudal del gasoducto.

“Nunca asumimos ningún compromiso de pago porque se trata de una obra nacional”, sostuvo.

En ese sentido, llevó tranquilidad a la población y remarcó que el suministro de gas para General Alvear “está absolutamente garantizado”.



HABLAR CON LOS FÉLIX ES VER DE DÓNDE VIENE LA PUÑALADA

En uno de los tramos más duros de su intervención, Molero aseguró que el conflicto excede lo institucional y acusó al liderazgo político sanrafaelino de mantener históricamente una actitud perjudicial hacia Alvear. “Hablar con los Félix es ver de dónde viene la puñalada”, lanzó.

También denunció la existencia de operaciones políticas y mediáticas para instalar un relato contra General Alvear. “Tienen una red de medios y un ejército de trolls”, afirmó.



PORTEZUELO, LA RUTA Y EL DESARROLLO DEL SUR

Molero vinculó además a los Félix con decisiones políticas que, según expresó, perjudicaron históricamente al sur mendocino.

Recordó el laudo presidencial que frenó Portezuelo del Viento durante el gobierno de Alberto Fernández y aseguró que también existieron obstáculos políticos para concretar la ruta Alvear-Malargüe.

“Fueron ellos con su malicia y con no dejar crecer a nadie”, expresó.



“SE TERMINÓ EL DINERODUCTO”

Otro de los ejes de las declaraciones estuvo relacionado con la situación financiera de San Rafael.

Molero aseguró que las gestiones sanrafaelinas “se acostumbraron a gobernar con un dineroducto de fondos nacionales” y cuestionó el reciente pedido de asistencia financiera realizado por ese municipio.



DEFENSA DE LOS INTERESES DE ALVEAR

Finalmente, el intendente remarcó que General Alvear defenderá sus intereses y garantizará el acceso al gas natural para todos los vecinos.

“Esta lucha no es política ni sectaria. Vamos a defender la calidad de vida de los alvearenses contra quien sea”, concluyó.