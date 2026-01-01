Alvear suma atención especializada en diabetes infantil

Alvear

19 de Mayo - Este martes, en la sala de Intendencia, el Intendente Alejandro Molero, junto al Director del Hospital "Enfermeros Argentinos" Alejandro Torres, brindaron una conferencia de prensa para anunciar la incorporación de atención especializada en diabetes infantil en el departamento.

El jefe comunal confirmó que, gracias a gestiones realizadas junto al hospital se comenzará con esta prestación para las familias alvearenses: “es una buena noticia porque acompañamos a los niños y niñas en su tratamiento y evitamos que las familias tengan que viajar fuera del departamento. Es un servicio más que se suma al sistema de salud de General Alvear”.

Por su parte, el doctor Torres informó que la especialista que estará a cargo será la doctora Marianela Botto, diabetóloga infantil y nutricionista. Además, explicó que se conformó un equipo interdisciplinario dentro del hospital para acompañar la atención de los pacientes.

“Hemos preparado el laboratorio, el servicio de nutrición y farmacia, porque el tratamiento y controles en niños no son iguales a los de los adultos. También garantizamos la provisión de insulina y medicamentos necesarios”, detalló.

Durante la conferencia también se abordó la situación epidemiológica relacionada con los virus gripales. El director del hospital remarcó la importancia de la vacunación antigripal, especialmente en personas de riesgo.

“Hay vacunas disponibles para personas entre 2 y 65 años con factores de riesgo como hipertensión, diabetes o EPOC. La variante que circula es H3N2, que es bastante contagiosa, pero la vacuna funciona muy bien”, explicó.

En General Alvear no se han registrado casos hasta el momento, aunque se insta a la comunidad a recordar las medidas preventivas aprendidas durante la pandemia como el uso del barbijo ante síntomas y el lavado de manos que siguen siendo fundamentales para prevenir los virus.