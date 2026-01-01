Inició el Campeonato Alvearense de Mountain Bike

Deportes

18 de Mayo - Este domingo, se disputó en El Trapal la primera fecha del Campeonato Alvearense de Mountain Bike, organizado por la Dirección de Deportes de la Municipalidad de General Alvear. La competencia reunió a 170 participantes de distintos puntos de la provincia y contó con categorías para todas las edades, desde infantiles hasta adultos mayores.

Este domingo, se disputó en El Trapal la primera fecha del Campeonato Alvearense de Mountain Bike, organizado por la Dirección de Deportes de la Municipalidad de General Alvear. La competencia reunió a 170 participantes de distintos puntos de la provincia y contó con categorías para todas las edades, desde infantiles hasta adultos mayores.

En la clasificación general de Elite, los mejores tiempos fueron para el alvearense Matías González en varones y para Valentina Santomartino, de San Rafael, en damas.

El circuito, de poco más de 9 kilómetros, presentó modificaciones y nuevos obstáculos que aportaron mayor dinamismo al recorrido. Además de corredores locales, participaron deportistas provenientes de San Rafael, Tunuyán, Malargüe y otros departamentos mendocinos.

El director de Deportes, Alberto Gómez, destacó la respuesta de los competidores y el acompañamiento del público: “estamos muy contentos, tuvimos 170 corredores en una fecha con mucha actividad deportiva en la región. Eso demuestra el compromiso de los deportistas y de las familias que acompañan”.

Asimismo, remarcó el trabajo realizado sobre el trazado: “se incorporaron sectores distintos a los habituales en nuestro departamento y eso resultó muy atractivo tanto para quienes compitieron como para la gente que se acercó a ver la carrera”.

Por su parte, el ganador de la clasificación masculina, Matías González, señaló: “es un circuito que me gusta mucho. Pudimos hacer una buena diferencia desde la largada y mantener el ritmo durante toda la carrera”.

El campeonato continuará el próximo 5 de julio en el distrito de Alvear Oeste. El certamen consta de cuatro jornadas y culminará con el Desafío de El Atuel, competencia sobre la que ya se proyecta una convocatoria de alcance nacional.