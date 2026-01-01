FÚTBOL: El “Lobo” ganó y sigue arriba en soledad

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17 de Mayo - Se jugó la 7ª fecha del torneo local, y ganaron Pacífico, Ferro, Boca, Bowen y Villa Atuel.

Partido por Partido:

CA Colón 0-2 SC Pacífico

El “Lobo” sigue bravo, y ahora derrotó de visitante a una de las revelaciones del Campeonato. En cancha de Colón, Pacífico ganó 2-0 con tantos de Mauro Páez y Enzo López, y sigue puntero en soledad.

Ferro CO 1-0 Andes FC

El “Verde” volvió al triunfo, venciendo al “Croto”, rival directo, gracias al tanto de Lautaro Araya, cuando promediaba el segundo Tiempo.

USyD Bowen 2-0 Real del Padre

El “Naranja” ganó en el Este, con tantos de Jesús Funes y Maximiliano López, y le arrebató a Andes el 4º puesto de la tabla general.

Boca de La Escandinava 1-0 Colonia López

El “Xeneixe” volvió a ganar, gracias al tanto de Diego Chilote cuando había transcurrido sólo 1 minutos de juego, y sueña con meterse entre los cuatro.

CA Villa Atuel 3-2 SC Argentino

Alexis Tapia puso en ventaja a “La Academia” cuando finalizaba la primera etapa, y Marcelo Martínez puso el 2-0 cuando arrancaba la segunda. Sin embargo, Darío Sandoval, de penal, Maximiliano Yllanes, de penal y Emanuel Morales, le dieron los 3 puntos a “La Topadora Roja”.

Tabla de Posiciones – Torneo “Richard Pérez”, disputadas 7 Fechas:

1º SC Pacífico 19 Pts

2º Ferro CO 18 Pts

3º CA Colón 15 Pts

4º USyD Bowen 13 Pts

5º Andes FC 11 Pts

6º CA Villa Atuel 9 Pts

7º Boca de La Escandinava 9 Pts

8º Real del Padre 3 Pts

9º SC Argentino 3 Pts

10º Colonia López 1 Pt

Fuente: Tridente Ofensivo – FM Pehuenche