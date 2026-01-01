Se realizaron puebas libres rumbo al Campeonato Argentino de Motocross

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17 de Mayo - Este sábado en el Autódromo Víctor García, se desarrollaron las pruebas libres correspondientes a la previa de la tercera fecha del Campeonato Argentino de Motocross, competencia que se llevará a cabo los días 6 y 7 de junio en el departamento.

Este sábado en el Autódromo Víctor García, se desarrollaron las pruebas libres correspondientes a la previa de la tercera fecha del Campeonato Argentino de Motocross, competencia que se llevará a cabo los días 6 y 7 de junio en el departamento.

Los pilotos participaron de la jornada para reconocer el circuito y ajustar detalles de cara a la competencia nacional.

La actividad permitió poner a prueba el diseño de la pista, que presenta sectores técnicos y nuevas condiciones para el desarrollo de la carrera. Además del movimiento deportivo, el evento genera expectativas por el impacto turístico y económico que tendrá para General Alvear con la llegada de equipos, competidores y visitantes de todo el país.