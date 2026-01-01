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"Alvear Baila" en el Paseo del Artesano

17 de Mayo - Inició el programa “Alvear Baila” con el primer encuentro realizado en el Paseo del Artesano, una propuesta que reunió a vecinos de distintas edades para disfrutar de clases de baile, actividad física y recreación al aire libre. La jornada contó con la participación de profesoras que desarrollan el programa tanto en ciudad como en los distritos.