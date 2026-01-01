"Alvear Baila" en el Paseo del Artesano

Monday, 18 De May De 2026
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Inició el programa “Alvear Baila” con el primer encuentro realizado en el Paseo del Artesano, una propuesta que reunió a vecinos de distintas edades para disfrutar de clases de baile, actividad física y recreación al aire libre. La jornada contó con la participación de profesoras que desarrollan el programa tanto en ciudad como en los distritos.
La iniciativa busca promover hábitos saludables y espacios de integración social a través del movimiento y la música, ofreciendo actividades adaptadas a diferentes edades y niveles.
Alvear Baila, se desarrolla durante todo el año en distintos puntos del departamento y forma parte de las propuestas recreativas impulsadas por la Municipalidad de General Alvear a través de la dirección de Deportes.