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Monday, 18 De May De 2026

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"Alvear Baila" en el Paseo del Artesano

17 de Mayo - Inició el programa “Alvear Baila” con el primer encuentro realizado en el Paseo del Artesano, una propuesta que reunió a vecinos de distintas edades para disfrutar de clases de baile, actividad física y recreación al aire libre. La jornada contó con la participación de profesoras que desarrollan el programa tanto en ciudad como en los distritos.

Inició el programa “Alvear Baila” con el primer encuentro realizado en el Paseo del Artesano, una propuesta que reunió a vecinos de distintas edades para disfrutar de clases de baile, actividad física y recreación al aire libre. La jornada contó con la participación de profesoras que desarrollan el programa tanto en ciudad como en los distritos.
La iniciativa busca promover hábitos saludables y espacios de integración social a través del movimiento y la música, ofreciendo actividades adaptadas a diferentes edades y niveles. 
Alvear Baila, se desarrolla durante todo el año en distintos puntos del departamento y forma parte de las propuestas recreativas impulsadas por la Municipalidad de General Alvear a través de la dirección de Deportes.

por Miguel Lieby