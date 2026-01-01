Alvear recibe una fecha del Campeonato Argentino de Motocross

Deportes

13 de Mayo - General Alvear será sede de la tercera fecha del Campeonato Argentino de Motocross, que se disputará los días 6 y 7 de junio en el Autódromo Víctor García. La competencia reunirá a más de 170 pilotos de distintos puntos del país y contará además con equipos técnicos y familias que acompañan a cada corredor durante el certamen.

El anuncio fue realizado por el intendente Alejandro Molero junto a referentes del deporte motor local y loa directores de Turismo y Deportes del municipio que acompañan la organización del evento.

Molero, destacó el trabajo conjunto que permitió concretar la llegada de la competencia al departamento: “después de muchas gestiones y un trabajo articulado entre distintas áreas y colaboradores, hemos logrado para General Alvear una fecha del Campeonato Argentino de Motocross”. Además, subrayó la importancia deportiva y turística del encuentro: “detrás de cada piloto hay un equipo y una familia, por eso también genera un movimiento económico importante para el departamento”.

También se informó que ya se trabaja en la organización integral del predio y en la preparación del circuito, donde habrá jornadas previas de entrenamientos y pruebas libres. También se confirmó que se habilitará la venta anticipada de entradas en el Kilómetro Cero, con un ingreso diferencial para quienes adquieran sus tickets antes del evento.

El piloto alvearense Julio Quiroga, referente nacional de la disciplina, expresó su entusiasmo por la realización de la competencia en el sur mendocino: “después de muchos años, volver a tener una fecha del Nacional en General Alvear y en Mendoza es un orgullo muy grande”.

La fecha nacional convocará a competidores de diferentes provincias y equipos de primer nivel, consolidando a General Alvear como sede de importantes encuentros deportivos y de actividades vinculadas al turismo de eventos