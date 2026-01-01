Facundo Mir fue el campeón absoluto del 5° Torneo Nacional de Pruebas de Riendas

Deportes

11 de Mayo - Unas de las actividades más convocantes y de mayor crecimiento en las últimas ediciones es sin dudas el Torneo Nacional de Pruebas de Riendas, que tuvo su quinta edición el pasado sábado 9 de mayo en la 45° Fiesta Nacional de la Ganadería de Zonas Áridas.

El certamen, que tuvo como homenajeado en esta oportunidad a Ismael Reynoso, tuvo como campeón absoluto en categoría mayores a Facundo Sebastián Mir, jinete del distrito sanrafaelino de Cañada Seca que representa al Centro Tradicionalista El Matrero.

Por su parte, la Copa “Tienda Rumbo” para el Binomio del Futuro quedó en manos de Jazmín Solange Moya, de Real del Padre e integrante de la Agrupación Gaucha El Arisco.

“Estamos más que satisfechos por el trabajo que ha realizado el grupo de la Asociación Rienderos del Oeste para llevar a cabo esta gran final y las cuatro fechas clasificatorias de esta edición. Agradecemos a la comisión organizadora por la confianza y por los premios en efectivo para los ganadores, a los sponsors, a la dirección de Deportes por las medallas y la colaboración que nos brindaron y a todos los que de una u otra forma hicieron posible el certamen” señaló el coordinador general del Torneo de Pruebas de Riendas, Miguel Sosa.

LISTADO DE JINETES GANADORES POR JUEGO – Categoría Mayores

El Trébol – Copa de Oro

1° Facundo Mir (Cañada Seca) – CT El Matrero

2° Federico Farías (Alvear) – CT Los Puesteros del Atuel

3° Lucas Domínguez (Alvear) - CT Los Puesteros del Atuel

El Trébol – Copa de Plata

1° Rodrigo Andrada (Real del Padre) – AG El Arisco

2° Manuel González (San Pedro del Atuel) – AG El Relincho

3° Elías Carrazán (Bowen) – CT Los Arrieros

El Trébol – Copa de Bronce

1° Bruno Rybñikar (San Rafael) – CT Juan Manuel de Rosas

2° Bruno Amorós (Alvear) – AG La Querencia

3° Juan Pablo González (Alvear) – AG El Estribo

Ocho Simple – Copa de Oro

1° Facundo Mir (Cañada Seca, San Rafael) – CT El Matrero

2° Bruno Rybñikar (San Rafael) – CT Juan Manuel de Rosas

3° Alejandro Berdugo (Alvear) – CT La Amistad

Ocho Simple – Copa de Plata

1° Martín Naldini (Alvear) – AG La Querencia

2° Juan Pablo Alladio (Alvear) – CT Soitué Sur

3° Gustavo Liria (Jaime Prats) – CT El Matrero

Ocho Simple – Copa de Bronce

1° Lucas Domínguez (Alvear) – CT Los Puesteros del Atuel

2° René Andrada (Real del Padre) – CT La Amistad

3° Elías Carrazán (Bowen) – CT Los Arrieros

Criollos de América – Copa de Oro

1° Rodrigo Andrada (Real del Padre) – AG El Arisco

2° Alejandro Berdugo (Alvear) – CT La Amistad

3° Facundo Mir (Cañada Seca) – CT El Matrero

Criollos de América – Copa de Plata

1° Manuel González (San Pedro del Atuel) - AG El Relincho

2° Lucas Domínguez (Alvear) – CT Los Puesteros del Atuel

3° Juan Martín Toro (Las Malvinas) – CT Virgen de Andacollo

Criollos de América – Copa de Bronce

1° Gustavo Liria (Jaime Prats) – CT El Matrero

2° Bruno Amorós (Alvear) – AG La Querencia

3° Federico Farías (Alvear) - CT Los Puesteros del Atuel

Nominación especial: Jinete destacado del Torneo

David Isaías Gómez (Soitué Sur) – CT Soitué Sur

Copa Farmacia Veterinaria Bio Animal (Premios Casa Prisler SRL)

Facundo Sebastián Mir (Cañada Seca) – CT El Matrero

LISTADO DE GANADORES POR JUEGO – Categoría Menores

Ocho Simple - Trofeos “Tienda Rumbo” – Premios “Hay Equipo Deportes”

1° Jazmín Moya (Real del Padre) – AG El Arisco

2° Mijael Figueroa (Alvear) – CT El Bagual

3° Alma Pringles (Real del Padre) – AG El Arisco

Criollos de América - Trofeos “Tienda Rumbo” – Premios “Hay Equipo Deportes”

1° Jazmín Moya (Real del Padre) – AG El Arisco

2° Aitana Sola (San Rafael) – CT Juan Manuel de Rosas

3° Alma Pringles (Real del Padre) – AG El Arisco