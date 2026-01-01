El Trapal recibirá una nueva fecha del campeonato alvearense de mountain bike 

Deportes

12 de Mayo - La tercera edición del campeonato alvearense de MTB arranca este domingo 17 de mayo en la reserva El Trapal, con un circuito de 9.350 metros y participación de ciclistas de distintas categorías y edades.

La tercera edición del campeonato alvearense de MTB arranca este domingo 17 de mayo en la reserva El Trapal, con un circuito de 9.350 metros y participación de ciclistas de distintas categorías y edades.

Desde la Dirección de Deportes de la Municipalidad de General Alvear ultiman detalles para una jornada que volverá a reunir a corredores locales y visitantes en uno de los espacios naturales del departamento.

El director de Deportes, Alberto Gómez, explicó que el trazado fue preparado especialmente para esta competencia y destacó el crecimiento que ha tenido la propuesta en cada edición. “Hemos trabajado mucho en este circuito. Vamos a tener un gran número de corredores y un recorrido muy entretenido de 9.350 metros”, señaló.

Además, remarcó que el campeonato está pensado para todas las edades. “La carrera está diseñada desde niños de 3 años hasta las categorías mayores, siempre respetando las divisiones que establece la federación”, indicó el funcionario.

En cuanto a las acreditaciones, este año habrá dos instancias. Los competidores locales podrán registrarse el sábado, de 15 a 19 horas, en el Informador Turístico. En tanto, quienes lleguen desde otros puntos podrán hacerlo el domingo desde las 9 en El Trapal.

La actividad deportiva se dividirá en tres mangas. A las 10 comenzarán las categorías infantiles, destinadas a participantes de entre 3 y 12 años. Luego, desde las 11.30 aproximadamente, competirán las divisiones promocionales de damas y caballeros. Finalmente, a partir de las 14, será el turno de las categorías competitivas masculinas.

Gómez también explicó que la premiación de los más pequeños se realizará inmediatamente después de cada prueba. “Queremos evitar que los chicos permanezcan mucho tiempo expuestos al frío y preservar su salud. Compiten y enseguida reciben sus premios”, afirmó. La entrega de reconocimientos para el resto de las divisiones se concretará al finalizar la última manga.