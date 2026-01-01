Herrada contestó a Casado: "Si hubiera sido en mi casa, la habría echado"

Alvear

12 de Mayo - Germán Herrada le respondió con dureza a Hebe Casado, aseguró que miente y que lo increpó cuando bajó del escenario tras brindar su discurso.

El presidente de la Cámara de Comercio de General Alvear rechazó las críticas de la vicegobernadora al discurso que pronunció durante el almuerzo oficial de la 45ª Fiesta Nacional de la Ganadería y aseguró que sus declaraciones no reflejan lo que realmente expresó.

El presidente de Cámara de Comercio, Industria, Agricultura y Ganadería de General Alvear, Germán Herrada, salió al cruce de las declaraciones de Hebe Casado, quien cuestionó el discurso que el dirigente pronunció durante el almuerzo oficial de la Fiesta Nacional de la Ganadería de Zonas Áridas, al que tildó de "vergonzoso".

En un extenso descargo, en diálogo con "Ladran Sancho", en la mañana de FM Pehuenche, Herrada fue categórico y aseguró que la vicegobernadora tergiversó sus palabras. “Cada vez que habla esta mujer me deja más asombrado de que haya llegado a donde llegó. Indudablemente la han puesto, porque ni siquiera se puede asesorar tan mal”, expresó.

El dirigente sostuvo además que Casado “es mentirosa”, al afirmar que en ningún momento de su discurso dijo que el Gobierno provincial no acompañara al sector productivo. “No dije que el Gobierno no ayudara, ni dejé de agradecer, ni afirmé que no se invirtiera. Cualquiera puede escuchar mi discurso de principio a fin y comprobarlo”, remarcó.

Herrada consideró que la reacción de la vicegobernadora se debe a que “están acostumbrados a que nadie les diga nada”. Y agregó: “Cuando uno plantea críticas, lo toman mal”.

En relación con las obras de infraestructura para el sector ganadero, el presidente de la Cámara aclaró que “los recursos no son de ellos, son del pueblo, y los funcionarios solamente los administran”. También precisó que “hubo un acueducto que no se cobró a los productores, pero hay otro que sí se les está cobrando”, por lo que insistió en que la funcionaria “está muy mal asesorada”.

El titular de la entidad empresaria reveló además que, al finalizar el almuerzo, Casado le expresó personalmente su malestar, aunque optó por no responder. “No dije nada por respeto a la Cámara de Comercio, porque más allá de mi opinión personal, estaba representando a una institución. Si esto hubiera pasado en mi casa, indudablemente la hubiera corrido”, afirmó.

Con tono irónico, Herrada sugirió que el enojo de la vicegobernadora pudo haberse originado por otra razón. “Capaz que lo que le molestó fue que les agradeciera a los Félix, por el Gasoducto, pero correspondía que lo hiciera, no lo sé”, deslizó.

A pesar de la dureza de sus críticas, el dirigente aseguró que mantendrá el trato institucional. “Tiene un cargo importantísimo en la provincia. Cuando quiera volver a General Alvear, la voy a recibir bien, como lo he hecho siempre”, señaló.

Asimismo, consideró que con el tiempo Casado podría revisar sus dichos. “Cuando vuelva a escuchar mi discurso, se va a dar cuenta de que yo nunca dije nada de lo que sostiene. Espero que entonces pida disculpas”, expresó.

Finalmente, Herrada dejó en claro que no pretende profundizar la polémica. “No voy a entrar en una discusión con una persona que está buscando permanentemente que sigamos hablando del tema”, concluyó.