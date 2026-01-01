Alvear suma un nuevo espacio de internación en Salud Mental

Alvear

9 de Mayo - La nueva obra contará con 14 camas de internación, consultorios y espacios especializados para fortalecer la atención de salud mental en General Alvear y toda la región Sur.

El gobernador Alfredo Cornejo encabezó este sábado la inauguración del nuevo servicio de internación de Salud Mental del Hospital Enfermeros Argentinos. Del acto participaron la vicegobernadora Hebe Casado; el intendente Alejandro Molero; funcionarios provinciales y autoridades sanitarias.

Con una superficie de 945 metros cuadrados cubiertos, el edificio fue diseñado específicamente para la atención de pacientes con trastornos de conducta, en un entorno pensado para favorecer la recuperación y el bienestar integral.

La nueva infraestructura incorpora 14 camas de internación, distribuidas en sectores diferenciados para adultos y adolescentes: 10 camas destinadas a pacientes adultos y cuatro pediátricas. Además, cuenta con cinco consultorios para atención médica y psicológica, comedor, salas comunes, espacios de lectura y sectores destinados a visitas familiares.

Durante el acto, el gobernador Alfredo Cornejo destacó que la salud mental representa uno de los principales desafíos de la actualidad y remarcó la decisión del Gobierno provincial de fortalecer la atención pública especializada. “Los problemas de salud mental tienen un enorme impacto social y requieren políticas públicas concretas”, sostuvo.

El mandatario también señaló que Mendoza cuenta actualmente con 240 camas destinadas a atención en salud mental y aseguró que el nuevo espacio inaugurado en General Alvear “no tiene otro similar en la provincia”. Además, valoró el rol de los profesionales de la salud y destacó la importancia de continuar formando especialistas para abordar estas problemáticas.

Por su parte, el Intendente Alejandro Molero calificó la obra como “histórica” para el departamento y destacó el trabajo conjunto entre el Municipio, el hospital y el sistema sanitario local. “Entendemos la salud como una sola”, expresó el jefe comunal, al remarcar la articulación entre el sector público y privado.

El intendente recordó además que la necesidad de contar con un área específica de salud mental surgió tras la pandemia y resaltó el cumplimiento del compromiso asumido por la Provincia. También sostuvo que las políticas de salud incluyen obras de infraestructura básica que impactan directamente en la calidad de vida de la población.

En tanto, el director del hospital, Alejandro Torres, aseguró que la inauguración marca “un antes y un después” en la atención de salud mental del departamento. Explicó que hasta ahora los pacientes eran atendidos en un servicio polivalente y destacó que este nuevo espacio permitirá un abordaje más eficiente, interdisciplinario y humano.

El nuevo servicio contará con un equipo integrado por psicólogos, psiquiatras y guardias activas de salud mental, además del funcionamiento del programa “Contá Conmigo”, orientado a la prevención del suicidio y el abordaje de consumos problemáticos.

La obra se suma al fortalecimiento de la infraestructura sanitaria impulsado por el Gobierno provincial y representa un avance para garantizar una atención integral y de calidad para los vecinos de General Alvear y todo el Sur mendocino.