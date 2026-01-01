Hebe Casado criticó el discurso de Herrada y respondió a los ganaderos

Alvear

12 de Mayo - Tras haber participado de la Fiesta de la Ganadería de las Zonas Áridas, Casado refutó al titular de la Cámara, Germán Herrada, quien criticó los usos del agua y ensayó un nuevo posicionamiento contrario a la minería. También dijo que "Mendoza sí tiene un plan ganadero", en respuesta a la crítica de la Sociedad Rural del Oeste Argentino.

A Herrada y a los ganaderos le dijo que "nadie se ha ocupado como este gobierno de obras hídricas para la ganadería". "Se han hecho dos acueductos que no los hicieron los privados, sino la Provincia; se ha conectado electricidad y se ha llevado arraigo a las zonas rurales", enumeró.

"Es vergonzoso lo que dijo el presidente de la Cámara de Alvear, porque todo lo que se está haciendo representa un esfuerzo presupuestario enorme y decirlo ahí fue una falta de respeto", coronó la Vice Gobernadora.