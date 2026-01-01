Hebe Casado criticó el discurso de Herrada y respondió a los ganaderos

Tuesday, 12 De May De 2026
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A Herrada y a los ganaderos le dijo que "nadie se ha ocupado como este gobierno de obras hídricas para la ganadería". "Se han hecho dos acueductos que no los hicieron los privados, sino la Provincia; se ha conectado electricidad y se ha llevado arraigo a las zonas rurales", enumeró.
"Es vergonzoso lo que dijo el presidente de la Cámara de Alvear, porque todo lo que se está haciendo representa un esfuerzo presupuestario enorme y decirlo ahí fue una falta de respeto", coronó la Vice Gobernadora.