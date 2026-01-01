Cornejo brindó su discurso, con anuncios y

Alvear

9 de Mayo - El gobernador Alfredo Cornejo participó este sábado de la 45ª Fiesta Nacional de la Ganadería de Zonas Áridas, donde repasó los principales ejes de su gestión y anunció nuevas medidas destinadas a fortalecer al sector productivo.

El gobernador Alfredo Cornejo participó este sábado de la 45ª Fiesta Nacional de la Ganadería de Zonas Áridas, donde repasó los principales ejes de su gestión y anunció nuevas medidas destinadas a fortalecer al sector productivo.

Durante su discurso en General Alvear, el mandatario destacó al departamento como un ejemplo de la cultura del trabajo y subrayó la importancia de la articulación entre el Estado y el sector privado como motor del desarrollo. Además, sostuvo que el escenario internacional representa una oportunidad histórica para el crecimiento de la ganadería mendocina, impulsada por la creciente demanda global de proteínas de origen animal y el reconocimiento de la carne argentina en mercados exigentes como Estados Unidos, Japón y la Unión Europea.

Cornejo repasó distintos programas en marcha, entre ellos el de destete precoz, que prevé mejoras de hasta el 30% en los índices de preñez con una inversión cercana a los $1.000 millones, y el Plan Cepo, orientado al manejo sanitario y seguro del rodeo. También resaltó la reconstrucción de 775 kilómetros de rutas provinciales, la ejecución de los acueductos Bowen–Canalejas y Montecomán–La Horqueta, y el desarrollo del Plan Chapearouge, impulsado por el municipio alvearense para promover inversiones en forrajes, cereales y ganadería intensiva.

En materia energética, anunció que ya están listos los pliegos para licitar la línea de 132 kV que unirá Nihuil IV con la Estación Transformadora de General Alvear, una obra de más de 90 kilómetros que permitirá completar el anillado energético del sur provincial y potenciar la radicación de industrias.

Entre los anuncios más destacados, confirmó la creación de una Dirección de Financiamiento Productivo, que dependerá de los ministerios de Producción y de Hacienda y Finanzas, con el objetivo de subsidiar tasas, ampliar fondos de garantía y facilitar el acceso al crédito. También adelantó nuevos proyectos de acueductos y una agenda de desarrollo local que contempla exenciones impositivas por diez años para nuevas inversiones, junto con esquemas de financiamiento con subsidio de tasa compartido entre la Provincia y el Municipio.