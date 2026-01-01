Germán Herrada brindó su discurso durante el almuerzo oficial de la 45ª edición de la Fiesta Nacional de la Ganadería de Zonas Áridas

Alvear

9 de Mayo - El Presidente de la Cámara de Comercio de General Alvear, realizó un discurso en el que elogió algunas medidas de Gobierno, criticó otras y pidió cuidar el agua.

A continuación, el discurso completo de Herrada:

Si hablamos de arco productivo, una vez más, queda de manifiesto que las cámaras de la provincia estamos unidas y hoy se puede apreciar con la presencia en este almuerzo. La FEM, UCIM, AEM y las cámaras de San Rafael, Malargüe, Tunuyán, entre otras. También agradecemos a la Sociedad Rural Argentina, Coninagro, la Asociación Argentina de Angus y el IPCVA, que hoy están junto a nosotros.

Ahora quiero agradecer a los alvearenses, muchas gracias por apoyarnos una vez más, también a cada turista que nos acompañó durante estos días, a quienes colaboraron comprando el número de la rifa, participando de cada actividad y haciendo posible, que esta fiesta siga creciendo.

Mi reconocimiento también para todo el equipo de trabajo de la Cámara de Comercio, para las comisiones, empleados, colaboradores, a los sponsors, instituciones y voluntarios que trabajaron incansablemente para que esta fiesta esté a la altura de su historia.

Por último quiero agradecer al señor Intendente por el compromiso y acompañamiento del Municipio en esta edición de la Fiesta Nacional de la Ganadería.

No voy a negar que es un enorme honor estar hoy aquí al frente de la organización de esta 45° edición. Pero también debo decir que es una enorme responsabilidad. Porque esta fiesta representa mucho más que un evento: representa el esfuerzo, la identidad y la esperanza de toda una región.

Cuando comenzamos a elaborar este discurso debatimos mucho sobre el tono que debía tener. Si correspondía hablar desde el optimismo o desde el pesimismo. Y entre todos llegamos a una conclusión: lo más acertado es hablar con realismo.

Porque quienes producimos, invertimos y trabajamos todos los días sabemos perfectamente cuál es la situación que atravesamos.

Por eso queremos plantear, con respeto pero también con firmeza, algunos temas que consideramos urgentes.

Quiero aprovechar la presencia de los Legisladores Nacionales y de Ud también Sr Gobernador, para que sean nuestra voz ante el Congreso y el Poder Ejecutivo Nacional

Voy a comenzar con un tema recurrente, pero que ha estado y sigue estando en boca de todos. Sin ir más lejos, el presidente de la nación Javier Milei hace mención cada vez que tiene la oportunidad.

Es imperioso avanzar en una reforma impositiva integral. Necesitamos simplificar de una vez por todas, el sistema tributario argentino. Hay que terminar con los impuestos totalmente distorsivos.

Las empresas y en particular las Pymes, que son la mayoría, necesitan concentrarse en producir y no estar mirando todos los días el almanaque para ver qué tributo vence.

No está de más recordar que, la mayoría de los impuestos en Argentina fueron creados de manera transitoria… y haciendo un esfuerzo muy grande de memoria para encontrar alguna excepción, esos impuestos transitorios, todavía los seguimos soportando.

En lo estrictamente provincial, debemos hablar seriamente de Ingresos Brutos. Es probablemente el impuesto más perverso que hay porque afecta a toda la cadena productiva y sobre todo, termina perjudicando a los consumidores.

Necesitamos una reforma integral también en la provincia, pero construida entre el Gobierno y el sector productivo. Estamos a disposición para lo que necesiten.

PRODUCCION

FIJARSE si así está bien o lo cambiamos otra vez. Por eso está en rojo

En materia de producción, debemos hablar de financiamiento.

El Fondo para la Transformación fue una herramienta que permitió a distintos sectores acceder a créditos accesibles para inversiones, tecnología, infraestructura y capital de trabajo. Estábamos de acuerdo en que había que hacerlo más eficiente pero nunca quisimos su eliminación, (y así se lo hicimos saber al Ministro Fayad).

Ahora que no está más el Fondo, se apunta a subsidiar tasas de interés en líneas crediticias a través de entidades bancarias, pero más allá de lo atractivo que suena, hay que ser REALISTAS Y decir que los requisitos que piden son prácticamente imposibles de cumplir en especial para una pyme o un productor de mediano a chico.

Nos pidieron esfuerzo para salir adelante y lo estamos haciendo, pero necesitamos acceso real al crédito, no solo para crecer, sino también para poder continuar y sortear este complejo momento que estamos atravesando.

LUCHA ANTIGRANIZO

Quiero referirme ahora a un tema sensible para nuestra región: la lucha antigranizo.

Si hay algo que quedó demostrado es que se puede hacer eficiente el gasto. Dos años atrás el mantenimiento del sistema era de unos 10 mil millones de pesos la temporada. En el sur mendocino se implementó con un gasto aproximado que rondó el 15% de ese valor.

No vamos a entrar en discusiones científicas de si es efectivo o no. Nosotros estamos convencidos de que el sistema, (en líneas generales), si funciona.

Por eso solicitamos enérgicamente que la lucha antigranizo vuelva a ser una política de Estado, y no solo eso, que el Gobierno de Mendoza asuma la responsabilidad de sostenerlo.

Hay que dejar algo en claro, con la lucha antigranizo no solo se protege al sector agrícola, también protege el turismo, al comercio y en definitiva, a cada una de las familias que habitan en este querido suelo.

GANADERÍA y otros

Voy a plantear ahora algunos temas que incumben al sector ganadero. Si bien ayer durante la inauguración de la Expo Ganadera se desarrollaron ampliamente, no quiero pasar por alto algunos puntos en particular.

Ya se explicaron los beneficios de la Ley 7074. Por eso hoy solamente quiero remarcar que esta herramienta, que estimula el engorde de ganado en Mendoza, debe sostenerse y fortalecerse.

También celebramos el ingreso al Senado del proyecto de Ley de Destete Precoz, por eso solicitamos al Poder Ejecutivo que lo acompañe activamente, impulsando su tratamiento y aprobación.

Otro tema fundamental son los caminos.

Se hacen grandes inversiones, líneas eléctricas o monofilares, acueductos entre otras cosas. Pero cuando llegamos al final, nos encontramos con que muchas veces no se puede sacar la hacienda porque precisamente los caminos están intransitables.

Y acá quiero ampliar el concepto: hoy se habla mucho de “caminos productivos”. Bueno, necesitamos que realmente TODOS sean productivos y transitables.

Si hoy en día, los organismos existentes no pueden brindar una solución, es tiempo buscar alternativas, podría ser mediante consorcios o la entidad que mejor se adapte a nuestra realidad, pero es necesario poder garantizar el mantenimiento y la transitabilidad. 45 Ediciones de esta fiesta pasaron y seguimos hablando de lo mismo, No podemos seguir más así.

Si hablamos de caminos productivos, voy a mencionar uno que podría considerarse el más importante de todos en el sur mendocino, la ruta nacional 188 (o ruta provincial 184) en el tramo que une General Alvear, San Rafael y Malargüe, que no hace otra cosa que unir el océano Atlántico con el Pacífico por el Paso Pehuenche.

Para nosotros siempre va a ser una prioridad esa ruta y no vamos a descansar en nuestro eterno pedido. Es más, le pido su apoyo señor gobernador para que toquemos todas las puertas que sean necesarias para que nos conduzcan a conseguir el tan ansiado PROYECTO EJECUTIVO.

Por otra parte, desde hace años fomentamos la ganadería bajo riego para integrar la agricultura y actividad pecuaria, lo que permitiría volver a poner en producción tantas hectáreas abandonadas.

Es más, el Día de Campo, donde presentamos oficialmente esta gran Fiesta, fue en un establecimiento en el cual se pudo apreciar todo el potencial que tiene la ganadería bajo riego.

Pero la pregunta que surge indefectiblemente es: ¿Y el agua?

Necesitamos avanzar en obras que permitan aumentar el caudal disponible para riego, no hay otra alternativa.

Podrían ser, por ejemplo PERFORACIONES, o porque no, ese proyecto que anda dando vueltas hace más de un siglo EL TRASVASE DEL RÍO GRANDE AL ATUEL.

ENERGÍA

Ya que hablamos de obras estratégicas, Sr Gobernador, nosotros recibimos con mucha satisfacción y lo celebramos, los anuncios que realizó en las dos ediciones anteriores sobre la construcción de la línea de alta tensión San Rafael–General Alvear.

Ud sabe muy bien que la situación energética en el sur mendocino es crítica, pende de un hilo y más con los problemas que persisten en el complejo Los Nihuiles, en especial después del aluvión devastador del año pasado.

Por eso, si bien nos alegramos por los anuncios, llegó el momento de hacerlos realidad: solicitamos expresamente que se avance en la licitación y la ejecución de la obra. No podemos esperar más.

TARIFAS

Siguiendo con energía, no voy, ni puedo, dejar de mencionar que Mendoza tiene una de las tarifas eléctricas más altas del país.

Esto genera una enorme pérdida de competitividad en todos los sectores pero sobre todo, golpea a las familias.

Somos conscientes de que los servicios públicos deben pagarse. ¿Pero a que costo?

En el caso específico de las empresas, el sistema de contratación de potencia, no contempla los ciclos productivos y aplica penalidades injustas.

Sr gobernador, no pedimos subsidios necesitamos una solución de fondo. Un nuevo sistema de contratación y facturación. Y lo necesitamos con urgencia.

ACUEDUCTO EL TIGRE - BOWEN

Otro proyecto que está en carpeta y lo hemos presentado, es el Acueducto El Tigre-Bowen.

Es una obra que solucionaría de manera permanente la problemática del agua potable para Alvear y San Rafael por los próximos 50 años.

Junto con la Cámara de San Rafael, estamos dispuestos a hacer todos los aportes que sean necesarios para colaborar y avanzar con el proyecto, para alcanzar su concreción.

MINERIA

Desde esta Cámara no estamos en contra de ninguna actividad económica. Al contrario.

Ahora bien, todos sabemos que la Minería se basa en la extracción de un recurso que es NO RENOVABLE.

Por eso, es necesario que deje regalías para Mendoza, que no sean solo MINUCIAS, y que esos recursos se destinen al crecimiento FEDERAL de la provincia… No al gasto público.

Además, debe implementarse el compre mendocino y hay que priorizar la mano de obra local, tal como ocurre en provincias cercanas que tienen en marcha esta actividad.

Otro punto importante y sobre el cual hay que ser sinceros es que: GRAN parte de la sociedad descree de los organismos de control y el rol que pueden cumplir.

Por eso, hay que ser muy estrictos con los controles, deben funcionar a la perfección y cumplir estrictamente con su misión.

Lo vuelvo a decir: no nos oponemos a ninguna actividad económica.

Pero también decimos, una vez más, que nosotros…. vivimos del agua.

Que quede claro, el agua hay que cuidarla y en ese reclamo seremos inflexibles y no vamos a claudicar nunca.

AGRADECIMIENTOS OBRAS

Antes de finalizar, no quiero dejar de mencionar que hay reclamos de larga data, que obtuvieron respuestas y lo celebramos:

El primero, la reconstrucción de las rutas provinciales 171 y 153. Era una necesidad imperiosa, no solo productiva, sino de seguridad. Hoy es una realidad. Muchas gracias por atender nuestro pedido, sr Gobernador.

El otro es el Gasoducto pronto a inaugurarse. Finalmente miles de usuarios en ambos departamentos podrán contar con el servicio de gas natural. En este caso quiero agradecer a quienes motorizaron esta obra, el intendente de San Rafael, primero Emir y después Omar Félix.

CIERRE

Ahora si, voy a terminar estas palabras renovando el compromiso de esta Cámara de Comercio y de toda la comunidad productiva de General Alvear.

Seguiremos defendiendo el trabajo, la producción, la inversión y el desarrollo.

Porque creemos en esta tierra.

Porque creemos en nuestra gente.

Y porque estamos convencidos de que, con reglas claras, esfuerzo y trabajo conjunto, Mendoza tiene un enorme futuro por delante.