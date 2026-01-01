Detectaron irregularidades en el traslado de bovinos

Monday, 11 De May De 2026
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Sin embargo, al inspeccionar la documentación y los animales, el personal constató distintas irregularidades, entre ellas la falta de datos del transportista, ausencia de constancia de lavado y desinfección del vehículo y falta de habilitación del Senasa.
Además, en un carro rojo de dos ejes transportaban cinco bovinos orejanos con marca a fuego, y se detectaron inconsistencias entre la señal de los animales y lo consignado en la documentación presentada. Ante esta situación, se dispuso el secuestro de los cinco bovinos y actuaciones por presunta infracción al artículo 206 del Código Penal, además de la intervención de Ganadería.