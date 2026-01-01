Detectaron irregularidades en el traslado de bovinos

Alvear

11 de Mayo - El procedimiento fue llevado adelante por efectivos de la Subdelegación General Alvear de Policía Rural sobre la calle Línea de Goico, mientras realizaban maniobras operativas en la zona. Durante el operativo, los uniformados controlaron un vehículo Ford conducido por un hombre mayor de edad que trasladaba diez vacas junto con la correspondiente guía de traslado.

Sin embargo, al inspeccionar la documentación y los animales, el personal constató distintas irregularidades, entre ellas la falta de datos del transportista, ausencia de constancia de lavado y desinfección del vehículo y falta de habilitación del Senasa.

Además, en un carro rojo de dos ejes transportaban cinco bovinos orejanos con marca a fuego, y se detectaron inconsistencias entre la señal de los animales y lo consignado en la documentación presentada. Ante esta situación, se dispuso el secuestro de los cinco bovinos y actuaciones por presunta infracción al artículo 206 del Código Penal, además de la intervención de Ganadería.