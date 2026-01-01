Presentaron la remodelación integral del Jardín "El Principito"

Alvear

9 de Mayo - Con una inversión provincial de $250 millones, el Gobierno de Mendoza presentó la remodelación integral del único jardín exclusivo de General Alvear, que actualmente recibe a 187 estudiantes y ampliará la cobertura educativa para la primera infancia.

El Gobernador Alfredo Cornejo encabezó este sábado la presentación de la remodelación integral del Jardín Nº 0-027 El Principito, de General Alvear, junto al ministro de Educación, Cultura, Infancias y Dirección General de Escuelas, Tadeo García Zalazar. También participaron de la actividad la vicegobernadora Hebe Casado; el intendente de General Alvear, Alejandro Molero; y el presidente de la Cámara de Diputados, Andrés Lombardi.

Durante la recorrida, las autoridades pusieron en valor la ampliación y refuncionalización del establecimiento, una intervención estratégica para fortalecer la educación inicial en el Sur provincial. La obra demandó una inversión de $250 millones por parte del Gobierno de Mendoza.

Obras para ampliar la cobertura educativa

Los trabajos realizados incluyeron la construcción de dos nuevas salas de nivel inicial, que suman una superficie total de 190 metros cuadrados, lo que permitirá ampliar la capacidad del establecimiento y responder a la demanda educativa de la comunidad.

Además, se llevaron adelante mejoras en los espacios exteriores del jardín. Entre ellas, se reubicó la estructura de media sombra del patio, se ejecutaron tareas complementarias vinculadas a soporte y seguridad y se reacondicionó el sector de juegos para optimizar las condiciones de uso para estudiantes y docentes.

Actualmente, el Jardín "El Principito" es el único establecimiento exclusivo de Nivel Inicial en General Alvear y cuenta con una matrícula de 187 niños y niñas que asisten a salas de 4 y 5 años.

Con esta obra, la institución queda en condiciones de habilitar salas de 3 años, lo que permitirá ampliar la cobertura educativa en primera infancia y seguir fortaleciendo una etapa fundamental para el desarrollo y el aprendizaje de niños y niñas