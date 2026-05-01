Guadalupe Pérez Olmos, es la nueva Embajadora Nacional de la Ganadería de Zonas Áridas

Alvear

9 de Mayo - La 45° Fiesta Nacional de la Ganadería de Zonas Áridas sigue su curso hasta el domingo 10 de mayo con un calendario repleto de propuestas. En el marco de la tercera noche de Peña de la Fiesta tuvo lugar la designación de la nueva Embajadora Nacional de la Ganadería, resultando ganadora la representante de San Carlos.

Se trata de María Guadalupe Pérez Olmos, de 25 años, estudiante de abogacía. El proyecto de María Guadalupe se tituló “Agua que da vida” y busca concientizar sobre el uso eficiente y responsable del recurso vital mediante herramientas de información en escuelas e instituciones.

“No provengo del ámbito rural, pero desde el primer momento me capacité y no dejo de aprender todos los días. En San Carlos somos defensores del agua, por eso en mi proyecto se busca reflejar que cada gota de agua vale. También busco remarcar la importancia del agua en la Ganadería”, comentó la nueva Embajadora.

Cabe destacar que las representantes departamentales fueron evaluadas por los siguientes criterios para obtener el puntaje: conocimientos en Ganadería, Tradición y Danzas Folclóricas, Pensamiento sobre el rol de la mujer actual y sus respectivos Proyectos Comunitarios.