Morán presentó una nueva capacitación gratuita en construcción en seco con certificación oficial

Alvear

12 de Mayo - Abrieron las inscripciones para el curso gratuito de “Auxiliar en Construcción en Seco”, una propuesta de formación laboral que cuenta con certificación oficial y homologación nacional, mediante un convenio entre la Municipalidad de General Alvear y la Dirección de Educación Técnica y Trabajo de la Provincia.

Abrieron las inscripciones para el curso gratuito de “Auxiliar en Construcción en Seco”, una propuesta de formación laboral que cuenta con certificación oficial y homologación nacional, mediante un convenio entre la Municipalidad de General Alvear y la Dirección de Educación Técnica y Trabajo de la Provincia.

La capacitación comenzará el próximo 19 de mayo y tendrá una duración aproximada de tres meses. Las clases se dictarán en la Dirección de Educación y combinarán contenidos teóricos y prácticos sobre sistemas de construcción en seco, utilización de materiales, armado de estructuras, lectura de planos, confección de presupuestos y manejo de herramientas específicas.

El curso está destinado tanto al público en general como a personal municipal, con el objetivo de fortalecer la capacitación en oficios y generar nuevas oportunidades laborales para los vecinos del departamento.

Las inscripciones siguen abiertas y pueden realizarse en la Dirección de Educación, ubicada en Chapeaurouge y Zeballos, de 9 a 12:30 horas.