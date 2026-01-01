Alvear renueva su compromiso medioambiental

Alvear

8 de Mayo - La Municipalidad de General Alvear y el Ministerio de Energía y Ambiente de la Provincia realizan la firma de un convenio marco para fortalecer la producción forestal en el Vivero de la Subsecretaría de Ambiente, Delegación General Alvear.

La Municipalidad de General Alvear y el Ministerio de Energía y Ambiente de la Provincia realizan la firma de un convenio marco para fortalecer la producción forestal en el Vivero de la Subsecretaría de Ambiente, Delegación General Alvear.

El acuerdo es impulsado por la ministra Jimena Latorre y el intendente Alejandro Molero, que mantuvieron una reunión de trabajo este jueves; y abordaron acciones relacionadas con el fortalecimiento ambiental y productivo del departamento.

El convenio establece un trabajo conjunto entre Provincia y Municipio para la producción de especies destinadas al arbolado público y al uso productivo, además de promover la reforestación con flora nativa y proyectos experimentales de agricultura.

Entre los principales objetivos, se prevé la producción anual de 4.000 forestales para arbolado público, 2.000 plantas de álamo y 30.000 estacas de álamo. Asimismo, el Municipio aporta personal, maquinaria e insumos, mientras que la Provincia brinda infraestructura, dirección técnica y recursos para el funcionamiento del vivero.

La iniciativa tiene una vigencia de tres años y busca fortalecer las políticas ambientales, el desarrollo sostenible y la planificación forestal en el departamento.