El Hospital "Enfermeros Argentinos" recibió 22 camas de internación a través de una donación de Japón

Friday, 8 De May De 2026
|►
|Escuchar:
|
En diálogo con el programa “Ladran Sancho”, por FM Pehuenche, Kobayashi explicó que el proyecto demandó un largo proceso administrativo y de evaluación, dentro de un programa de cooperación argentino-japonesa destinado a iniciativas vinculadas a salud, educación y desarrollo social.
Según detalló, la incorporación permitió renovar completamente las camas del pabellón de clínica médica y además destinar cuatro unidades al servicio de cirugía general.
“Logramos reemplazar el 100% de las camas del sector de clínica médica. Algunas ya eran modernas, pero ahora se renovó completamente el servicio”, indicó.
Las nuevas camas cuentan con regulación de altura, movimiento de cabecera y pies, porta suero, colchón, almohada y ruedas para facilitar el traslado y el trabajo diario del personal de salud.
“Son camas de muy buena calidad, bastante cómodas y funcionales. La verdad que es una renovación muy importante para el hospital”, destacó Kobayashi.
Además, remarcó que el objetivo principal del proyecto fue mejorar la seguridad y la calidad de atención de los pacientes internados, además de optimizar las condiciones laborales de médicos y enfermeros.
La iniciativa surgió a partir de inquietudes planteadas por el propio personal de enfermería, que observaba el desgaste de las camas y las dificultades que eso generaba tanto para pacientes como para trabajadores del hospital.
Las camas, serán presentadas en sociedad el próximo 13 de Mayo, y asistirán autoridades Japonesas, en otro hito de la relación entre los dos países.