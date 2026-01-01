El Hospital "Enfermeros Argentinos" recibió 22 camas de internación a través de una donación de Japón

Alvear

8 de Mayo - Gracias a gestiones encabezadas por Francisco Kobayashi, jefe del área asistencial de Enfermería del Hospital "Enfermeros Argentinos", junto a la Cooperadora del hospital y la Embajada de Japón, el Gobierno japonés concretó la donación de 22 camas hospitalarias de última generación para el centro asistencial alvearense.

En diálogo con el programa “Ladran Sancho”, por FM Pehuenche, Kobayashi explicó que el proyecto demandó un largo proceso administrativo y de evaluación, dentro de un programa de cooperación argentino-japonesa destinado a iniciativas vinculadas a salud, educación y desarrollo social.

Según detalló, la incorporación permitió renovar completamente las camas del pabellón de clínica médica y además destinar cuatro unidades al servicio de cirugía general.

“Logramos reemplazar el 100% de las camas del sector de clínica médica. Algunas ya eran modernas, pero ahora se renovó completamente el servicio”, indicó.

Las nuevas camas cuentan con regulación de altura, movimiento de cabecera y pies, porta suero, colchón, almohada y ruedas para facilitar el traslado y el trabajo diario del personal de salud.

“Son camas de muy buena calidad, bastante cómodas y funcionales. La verdad que es una renovación muy importante para el hospital”, destacó Kobayashi.

Además, remarcó que el objetivo principal del proyecto fue mejorar la seguridad y la calidad de atención de los pacientes internados, además de optimizar las condiciones laborales de médicos y enfermeros.

La iniciativa surgió a partir de inquietudes planteadas por el propio personal de enfermería, que observaba el desgaste de las camas y las dificultades que eso generaba tanto para pacientes como para trabajadores del hospital.

Las camas, serán presentadas en sociedad el próximo 13 de Mayo, y asistirán autoridades Japonesas, en otro hito de la relación entre los dos países.