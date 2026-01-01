Robaron una moto en una Vivienda en el Bº San Carlos

Alvear

8 de Mayo - El rodado se encontraba en el interior de una propiedad y fue sustraída por ladrones, durante la noche de este jueves.

El hecho ocurrió alrededor de las 23:45 horas de este jueves cuando la víctima, un hombre de 50 años de edad de apellido Páez, denunció el faltante de una motocicleta marca Brava Alpina 150 cc, que había sido dejada en el interior del patio de su domicilio, sobre calle Mendoza, en el Barrio San Carlos, con medidas de seguridad colocadas.

Al regresar, constató que autores ignorados sustrajeron el rodado sin ejercer violencia visible sobre los accesos. Se iniciaron las actuaciones correspondientes con intervención de la autoridad judicial.