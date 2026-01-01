AJEDREZ: “Juani” Ruíz, Sub Campeón de la Copa “Río Atuel”

Friday, 8 De May De 2026
El pasado viernes se disputó en instalaciones de la UTN, donde funciona el prestigioso Club de Ajedrez San Rafael, el torneo Blitz (3+2), que reunió 36 jugadores de toda la Provincia de Mendoza.
El Maestro Nacional y ex Campeón Alvearense finalizó en 2º lugar logrando buenos resultados.
El Profesor Sebastián Lieby finalizó en 7º lugar y la revelación del torneo, Jonatan Mattus, también logró quedar dentro del Top Ten, al finalizar 9º.
Otros Alvearenses fueron Elías Mattus (17º) y Enzo Balderrama (20º).
Principales Posiciones – Torneo “Río Atuel”:
1º Facundo Brichetto (Club Mendoza Regatas) 6 Pts
2º MN Juan Ignacio Ruíz (Gral. Alvear) 5,5 Pts
3º Álvaro Acuña (San Rafael) 5,5 Pts
4º Juan Manuel Ezquerro (San Rafael) 5 Pts
5º Ángel Vega (San Rafael) 5 Pts
6º Tomás Caruso (Club Mendoza Regatas) 5 Pts
7º Sebastián Lieby (Gral. Alvear) 5 Pts
8º Bautista Salomón Ferrerya (UNCuyo) 4,5 Pts
9º Jonatan Mattus (Gral. Alvear) 4 Pts
10º Nicolás Boccia (Godoy Cruz) 4 Pts