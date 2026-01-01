Friday, 8 De May De 2026

AJEDREZ: “Juani” Ruíz, Sub Campeón de la Copa “Río Atuel”

7 de Mayo - El Maestro Nacional de General Alvear, tuvo un gran desempeño en el torneo Blitz jugado en San Rafael, finalizando en segundo lugar.

El pasado viernes se disputó en instalaciones de la UTN, donde funciona el prestigioso Club de Ajedrez San Rafael, el torneo Blitz (3+2), que reunió 36 jugadores de toda la Provincia de Mendoza.

El Maestro Nacional y ex Campeón Alvearense finalizó en 2º lugar logrando buenos resultados.

El Profesor Sebastián Lieby finalizó en 7º lugar y la revelación del torneo, Jonatan Mattus, también logró quedar dentro del Top Ten, al finalizar 9º.

Otros Alvearenses fueron Elías Mattus (17º) y Enzo Balderrama (20º).

 

Principales Posiciones – Torneo “Río Atuel”:

Facundo Brichetto (Club Mendoza Regatas) 6 Pts

2º MN Juan Ignacio Ruíz (Gral. Alvear) 5,5 Pts

Álvaro Acuña (San Rafael) 5,5 Pts

Juan Manuel Ezquerro (San Rafael) 5 Pts

Ángel Vega (San Rafael) 5 Pts

Tomás Caruso (Club Mendoza Regatas) 5 Pts

7º Sebastián Lieby (Gral. Alvear) 5 Pts

Bautista Salomón Ferrerya (UNCuyo) 4,5 Pts

9º Jonatan Mattus (Gral. Alvear) 4 Pts

10º Nicolás Boccia (Godoy Cruz) 4 Pts

por Miguel Lieby