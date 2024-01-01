Suspendieron las clases en turno noche

Alvear

6 de Mayo - Es debido al viento Zonda. Durante el día se había suspendido en casi toda la Provincia, y para el turno nocturno también se incluyó General Alvear.

La medida es para los turnos vespertino y nocturno debido al viento Zonda. En el resto de la provincia, el servicio educativo se brinda con total normalidad.

Debido a los pronósticos meteorológicos que confirman ráfagas de viento Zonda y siguiendo las recomendaciones de la Dirección de Defensa Civil, la Dirección General de Escuelas (DGE) informa que este miércoles 6 de mayo, se ha determinado extender la suspensión de clases presenciales en los turnos vespertino y nocturno en las escuelas de todos los niveles y modalidades en Gran Mendoza (Ciudad de Mendoza, Guaymallén, Godoy Cruz, Maipú, Luján de Cuyo y Las Heras), Valle de Uco (San Carlos, Tunuyán y Tupungato), Lavalle, San Rafael, General Alvear y Malargüe.

En la zona Este (San Martín, Junín, Rivadavia, Santa Rosa y La Paz) el servicio educativo se brinda con total normalidad.

La actividad escolar deberá desarrollarse de manera virtual a través de la plataforma educativa Escuela Digital Mendoza.

Fuente: Prensa DGE