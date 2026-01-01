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Friday, 29 De May De 2026

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FM Pehuenche
Alvear

Brindarán una capacitación sobre protocolos ante situaciones emergentes

28 de Mayo - La actividad contará con la participación de autoridades del Ministerio de Seguridad y Justicia, Ministerio de Salud y Deportes, Dirección General de Escuelas y organismos vinculados al abordaje de situaciones escolares complejas.

La convocatoria está destinada a los niveles primario, secundario y educación para adultos, aunque también podrán participar padres interesados en la temática.

por Miguel Lieby