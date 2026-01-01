Continúan las charlas "Conectados y Seguros"

Alvear

28 de Mayo - En esta oportunidad, la actividad se realizó en el Centro de Jubilados de Juan B. Justo.

La Dirección de Familia, a través del programa del Adulto Mayor, continúa desarrollando las charlas “Conectados y Seguros”, una propuesta destinada a prevenir estafas virtuales y brindar herramientas de seguridad digital a los adultos mayores. En esta oportunidad, la actividad se realizó en el Centro de Jubilados de Juan B. Justo.

El cierre de este ciclo de charlas está previsto para este viernes 29 de mayo a las 10 horas, en el Centro de Jubilados de Carmensa.