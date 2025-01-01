Crece la angustia por la situación de Paula Jiménez: "hace tres días que no hay noticias desde Libia"

Alvear

28 de Mayo - A tres días de la desaparición de la alvearense Paula Jiménez, continúa la incertidumbre sobre su situación y la del resto de la delegación internacional que intentaba atravesar Libia con ayuda humanitaria rumbo a la Franja de Gaza.

La información fue confirmada por su hermano, Julio Pacheco, en diálogo con "Ladrán Sancho", en la mañana de FM Pehuenche, donde expresó la preocupación de la familia y cuestionó la falta de respuestas oficiales por parte de las autoridades argentinas.

Pacheco explicó que intentó comunicarse con la embajada argentina en Túnez —representación diplomática encargada de Libia— pero aseguró que no obtuvo precisiones sobre el estado de Paula ni del resto de los detenidos.

“Lamentablemente no tenemos noticias, no tenemos novedades. La angustia es muy grande por saber en qué condiciones está”, expresó.

Según relató, desde la embajada le enviaron un mensaje por WhatsApp donde señalaron que “las autoridades del Ministerio y la Dirección de Asuntos Consulares están al tanto de toda la información disponible y ocupándose”, aunque sin brindar mayores detalles.

Sin embargo, Pacheco fue crítico con la respuesta recibida. “Prácticamente es una pateada, una lavada de manos”, sostuvo. Además, explicó que consultó específicamente si existía alguna prueba de vida, dónde estaban detenidos y con qué autoridades libias se encontraba dialogando el gobierno argentino, pero no obtuvo respuestas.

El hermano de Paula también indicó que intentó comunicarse durante toda la mañana con Cancillería argentina sin éxito y señaló que compañeros de trabajo de la joven, vinculados al medio Nodal donde se desempeña como investigadora, realizaron presentaciones formales y habeas corpus para exigir información.

“Hasta el momento no tenemos respuesta, no sabemos nada. Van tres días desaparecida”, manifestó con angustia.

La situación genera creciente preocupación tanto en General Alvear como entre organizaciones vinculadas a la ayuda humanitaria y los derechos humanos.