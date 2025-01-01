Brindan capacitación interministerial sobre escenarios de cuidado y prevención en la escuela

Alvear

29 de Mayo - General Alvear fue sede de una importante capacitación interministerial destinada a docentes, directivos y supervisores de instituciones educativas, centrada en la Guía de Procedimientos de Situaciones Emergentes.

General Alvear fue sede de una importante capacitación interministerial destinada a docentes, directivos y supervisores de instituciones educativas, centrada en la Guía de Procedimientos de Situaciones Emergentes. La actividad se desarrolló en el Cine Teatro Antonio Lafalla y reunió a representantes de los ministerios de Seguridad, Salud, Educación y Justicia, en una jornada de formación y prevención orientada a fortalecer las herramientas de actuación ante distintas situaciones de crisis dentro del ámbito escolar.

Durante la mañana, el intendente Alejandro Molero, mantuvo una reunión con los representantes de dichos ministerios, en el marco de esta importante capacitación. El director de Educación de la Municipalidad de General Alvear, José Morán, destacó el orgullo de poder recibir en el departamento a referentes provinciales y valoró el trabajo articulado que permitió concretar la capacitación. “Para General Alvear es muy importante poder generar estos espacios de formación y acompañamiento para nuestras instituciones educativas”, expresó.

Durante la jornada se trabajó sobre protocolos vinculados a amenazas de bomba, tirador activo, crisis sociales externas y otras situaciones emergentes que requieren respuestas rápidas y coordinadas. Silvia Vega, subdirectora de Educación Secundaria, explicó que estas capacitaciones comenzaron a fines de 2025 y se fueron fortaleciendo a lo largo del año con equipos especializados que recorrieron distintos puntos de Mendoza, culminando esta primera etapa en General Alvear.

Desde el Ministerio de Seguridad y Justicia, María Belén González señaló que las guías brindan herramientas concretas para que cada escuela pueda adaptar los protocolos a su realidad institucional y edilicia. En tanto, el comisario Javier Ortiz, jefe de la Fuerza de Operaciones Especiales de la Policía de Mendoza, remarcó la importancia de actuar correctamente durante los primeros minutos de una crisis, destacando que la prevención y la preparación son fundamentales para preservar la seguridad de alumnos y docentes.

La capacitación también contó con la participación de escuelas de educación especial de General Alvear, San Rafael y Malargüe. María de los Ángeles Zavaroni, directora de Educación Especial, destacó que estas herramientas son fundamentales para todas las instituciones educativas y resaltó el valor del trabajo coordinado entre organismos provinciales y las comunidades escolares.

Con este tipo de iniciativas, General Alvear continúa consolidando el trabajo conjunto entre municipio, provincia y comunidades educativas, apostando a la capacitación, la prevención y el acompañamiento permanente como herramientas fundamentales para garantizar entornos escolares más seguros y preparados.