Jornada integral por la Salud de la Mujer en el barrio San Carlos

Alvear

28 de Mayo - En el marco del Día Internacional de Acción por la Salud de la Mujer, se realizó una jornada integral de atención y prevención en el SUM del barrio San Carlos, organizada de manera conjunta por la Municipalidad de General Alvear, el Área Departamental de Salud y el Hospital Enfermeros Argentinos.

En el marco del Día Internacional de Acción por la Salud de la Mujer, se realizó una jornada integral de atención y prevención en el SUM del barrio San Carlos, organizada de manera conjunta por la Municipalidad de General Alvear, el Área Departamental de Salud y el Hospital Enfermeros Argentinos.

Durante toda la jornada, las mujeres pudieron acceder de manera gratuita y sin turno previo a controles clínicos, colocación de DIU e implantes, ecografías mamarias, PAP y test de HPV, electrocardiogramas, asesoramiento nutricional y consultorios vinculados a salud sexual, climaterio y bienestar integral.

La directora de Familias, Gabriela Arzelán, destacó la importancia de la propuesta y señaló: “lo más importante de esta jornada es reflexionar sobre el cuidado integral de la salud de la mujer, no solamente desde lo físico, sino también desde lo emocional y psicológico. Estamos muy contentos por la gran convocatoria y porque las mujeres pueden acceder a distintos controles y asesoramientos”.

Además, se brindó acompañamiento y asesoramiento sobre derechos, autocuidado, vínculos saludables y prevención de violencias, promoviendo una mirada integral sobre la salud de la mujer.

Por su parte, la obstetra del Área Departamental de Salud, Griselda Baldoni, remarcó: “es la primera vez que realizamos una jornada de 12 horas dedicada exclusivamente a la salud de la mujer”, resaltando además el trabajo conjunto entre las distintas instituciones participantes.

La propuesta contó con una importante participación de vecinas de distintos puntos del departamento y desde la organización destacaron la intención de replicar este tipo de acciones en otros centros de salud y distritos de General Alvear.