La única información sobre Paula Jiménez llegó a través de la Embajada Italiana

Alvear

29 de Mayo - Continúa la incertidumbre por la situación de la alvearense y del resto de la delegación internacional detenida en Libia cuando intentaba trasladar ayuda humanitaria hacia la Franja de Gaza. Mientras la Cancillería argentina continúa sin emitir información oficial, la única novedad concreta conocida hasta el momento llegó a través de gestiones realizadas por la Embajada Italiana.

Así lo confirmó Julio Pacheco, hermano de Paula, quien explicó que Libia actualmente se encuentra dividida entre dos gobiernos: uno en el oeste, reconocido por Naciones Unidas, y otro en el este, que no cuenta con reconocimiento internacional.

“Libia está gobernada por dos facciones, Libia del este y Libia del oeste. La del oeste es la reconocida por la ONU y la del este no está reconocida. Pero el único país que tiene una embajada ahí es Italia”, explicó.

Según relató, compañeros de Paula Jiménez y Lucas —otro de los argentinos detenidos— realizaron presentaciones ante la representación diplomática italiana buscando colaboración para obtener información sobre el estado de los integrantes de la misión humanitaria.

Pacheco indicó que el canciller italiano presente en el este libio logró mantener contacto con los ciudadanos italianos detenidos, aunque no pudo entrevistarse directamente con el resto de la delegación.

“El canciller de Italia en Libia del este tuvo contacto con los dos ciudadanos italianos. Solo con los ciudadanos italianos. No pudo ver a los demás integrantes, entre los cuales se encuentran María Paula y Lucas”, señaló.

Sin embargo, destacó que de ese intercambio surgió el único dato alentador que posee actualmente la familia: los argentinos estarían con vida.

“Lo que les quiero decir es que están bien, en condiciones muy duras de detención”, afirmó.

No obstante, aclaró que todavía no existen precisiones oficiales sobre el estado físico de los detenidos ni sobre las condiciones concretas en las que permanecen.

“No sabemos si están lastimados, no sabemos si están heridos, si están golpeados, si comen. Es una información muy valiosa, que nos ha alegrado un poquito el corazón. Igualmente, no nos deja ninguna certeza. Es la única información que hay”, expresó.

Además, Pacheco remarcó la ausencia de respuestas por parte del gobierno argentino y señaló que la única autoridad que se comunicó con la familia fue el intendente de General Alvear, Alejandro Molero.

“La única persona desde los ámbitos gubernamentales que se ha comunicado con nosotros es el intendente de Alvear, Alejandro Molero, quien se comprometió a intermediar para que Cancillería actúe”, sostuvo.