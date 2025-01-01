Convocan para este sábado a una marcha en defensa del agua

Alvear

6 de Mayo - Vecinos autoconvocados de General Alvear convocan a una marcha en defensa del agua, que se realizará el próximo sábado 9 de mayo a las 11 horas desde el Monumento al Agua hacia el Predio Ferial.

La iniciativa, difundida a través de redes sociales, propone una movilización abierta a la comunidad bajo la consigna “El agua es de todos”, en un contexto donde el recurso hídrico continúa siendo un eje central de debate en Mendoza.

Según aseguró María López, una de las vecinas, en diálogo con "Ladran Sancho", en la mañana de FM Pehuenche, los participantes se concentrarán en el monumento del agua y luego marcharán a pie, llevando banderas y consignas vinculadas al cuidado del agua. “Traé tu bandera. Traé tu voz”, señala el mensaje, que busca incentivar la participación ciudadana.

Además, desde la organización remarcan el carácter colectivo de la actividad, expresado en la frase: “marchamos a pie con nuestras banderas como gotas de un mismo río”, reforzando la idea de unidad en torno a la defensa del recurso.

La movilización se inscribe en una serie de acciones que distintos sectores vienen impulsando en la provincia, donde el agua ocupa un lugar estratégico tanto en lo ambiental como en lo productivo y tiene como principal objetivo visibilizarla durante el almuerzo oficial de la Fiesta Nacional de la Ganadería de Zonas Áridas, donde se harán presentes las máximas figuras del Gobierno Provincial, como el Gobernador Alfredo Cornejo, y también exponentes de Nación, como Martín Menem..