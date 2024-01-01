Lanzan el concurso literario “Travesía Imaginaria”

Alvear

6 de Mayo - La Municipalidad de General Alvear abrió la convocatoria al concurso literario “Travesía Imaginaria: Historias de Inmigrantes 2026”, una propuesta que busca rescatar, a través de la escritura, relatos vinculados a los procesos migratorios y la construcción de identidad.

La iniciativa, impulsada desde la Dirección de Cultura del municipio, invita a vecinos y vecinas a narrar historias —reales o ficticias— que reflejen experiencias de inmigración, poniendo en valor la diversidad cultural que forma parte de la comunidad alvearense.

El certamen tendrá como fecha de inicio el 15 de abril y se extenderá hasta el 30 de junio, período durante el cual las personas interesadas podrán presentar sus producciones. Las bases y condiciones del concurso se encuentran disponibles mediante el código QR difundido en el afiche oficial.

Desde la organización destacaron que la propuesta apunta no solo a fomentar la escritura, sino también a generar un espacio de reflexión sobre las raíces, los desplazamientos y los aportes culturales que han dado forma a la identidad local.

De esta manera, el concurso “Travesía Imaginaria” se suma a las actividades culturales del calendario 2026, promoviendo la participación ciudadana y el reconocimiento de las historias que atraviesan a la comunidad.