AJEDREZ: Camilo Lieby, en el Podio del torneo de la Feria del Libro, en La Rural

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23 de Abril - El joven Alvearense logró el 3º puesto en el torneo organizado en medio de los eventos del Día del Libro, en la Sociedad Rural Argentina.

El Campeón Mendocino Sub 20, Camilo Lieby, consiguió hacer podio en el certamen, que reunió a un buen número de jugadores en la Rural, donde se realiza la prestigiosa Feria del Libro, consiguiendo 5 triunfos, una derrota, ante el Campeón, Pablo Mocca y medio punto producto de un Bye.

De esta manera, el Sub Campeón Alvearense completa otra semana de actividad ajedrecístico en Buenos Aires, como parte de un circuito de eventos que lo tienen como partícipe.