Alvear recibirá el torneo argentino de handball de menores

Deportes

15 de Abril - General Alvear será sede la próxima semana del torneo argentino de handball de menores B, una competencia que reunirá a 32 equipos de distintas provincias del país y que se disputará en el polideportivo local y en el playón de la Escuela de Comercio. El certamen se desarrollará desde el lunes 20 hasta el sábado 25 de abril y contará con participación en ambas ramas, incluyendo un equipo femenino del departamento.

General Alvear será sede la próxima semana del torneo argentino de handball de menores B, una competencia que reunirá a 32 equipos de distintas provincias del país y que se disputará en el polideportivo local y en el playón de la Escuela de Comercio. El certamen se desarrollará desde el lunes 20 hasta el sábado 25 de abril y contará con participación en ambas ramas, incluyendo un equipo femenino del departamento.

El director de Deportes, Alberto Gómez, señaló: “es un torneo muy esperado, de mucho nivel, tanto en la rama masculina como femenina”. Además, precisó que “ya está todo listo para que se desarrolle de la mejor manera posible” y confirmó que participarán 32 equipos provenientes de diferentes puntos del país.

En cuanto a la organización, explicó: “se va a jugar en el polideportivo y en las instalaciones de la Escuela Comercio”, destacando que en esta edición se logró concentrar la actividad en el departamento. También indicó que habrá ascensos en juego y aclaró que el equipo masculino local competirá en simultáneo en el torneo Argentino A, tras haber logrado el ascenso el año pasado.

Por su parte, Gustavo García, director de Turismo puso en valor el impacto de la actividad en la economía local. “Con estos equipos son cerca de 600 personas entre jugadores y cuerpos técnicos, y estimamos que con las familias vamos a llegar a unas 800 personas durante la semana”, se expresó, al tiempo que se destacó el movimiento que generará en el sector gastronómico y comercial.

La realización de este tipo de eventos forma parte de una política sostenida del municipio orientada a promover el deporte y, al mismo tiempo, generar movimiento en la economía local.