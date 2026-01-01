Lorena Cuello, Campeona Argentina de Media Maratón

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19 de Abril - La atleta alvearense Lorena Cuello se consagró campeona nacional de medio maratón en la tradicional competencia “A Pampa Traviesa”, tras una histórica actuación, que la llevó a marcar un nuevo récord mendocino.

En un fin de semana inolvidable, en La Pampa, Lorena logró una marca histórica y una performance increíble para traerse un título cargado de emoción.

No se trató de una victoria más. La corredora local también mejoró su marca personal y estableció un nuevo récord mendocino, consolidando una jornada inolvidable, con una marca de 1 hora, 16 minutos y 39 segundos, registro que le permitió no solo quedarse con el primer puesto, sino también escribir su nombre en la historia del atletismo de Mendoza.