Deportes

Comienza el curso de Guardavidas

23 de Abril - Mauricio Olguin, de la dirección de Deportes informó que continúan abiertas las inscripciones para el curso de guardavidas, que se dicta a través de un convenio con la Facultad Maza. Las clases teóricas ya comenzaron en el polideportivo, los lunes, miércoles y viernes desde las 21, y luego continuarán con prácticas en la pileta del Club Banco Nación.