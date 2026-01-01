Comienza el curso de Guardavidas

Friday, 24 De April De 2026
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Mauricio Olguin, de la dirección de Deportes informó que continúan abiertas las inscripciones para el curso de guardavidas, que se dicta a través de un convenio con la Facultad Maza. Las clases teóricas ya comenzaron en el polideportivo, los lunes, miércoles y viernes desde las 21, y luego continuarán con prácticas en la pileta del Club Banco Nación.
Para inscribirse, se encuentra disponible el siguiente link https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSdYLeqii8eBMm1Lae0qAfwtvfkSPeWWqfuxEFURiK4AIE29xg/viewform con toda la información y requisitos