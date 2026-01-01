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Friday, 24 De April De 2026

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Deportes

Comienza el curso de Guardavidas

23 de Abril - Mauricio Olguin, de la dirección de Deportes informó que continúan abiertas las inscripciones para el curso de guardavidas, que se dicta a través de un convenio con la Facultad Maza. Las clases teóricas ya comenzaron en el polideportivo, los lunes, miércoles y viernes desde las 21, y luego continuarán con prácticas en la pileta del Club Banco Nación.

Mauricio Olguin, de la dirección de Deportes informó que continúan abiertas las inscripciones para el curso de guardavidas, que se dicta a través de un convenio con la Facultad Maza. Las clases teóricas ya comenzaron en el polideportivo, los lunes, miércoles y viernes desde las 21, y luego continuarán con prácticas en la pileta del Club Banco Nación.
Para inscribirse, se encuentra disponible el siguiente link https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSdYLeqii8eBMm1Lae0qAfwtvfkSPeWWqfuxEFURiK4AIE29xg/viewform con toda la información y requisitos

por Miguel Lieby