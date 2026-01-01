FÚTBOL: Se jugó la 4ª Fecha y el torneo está apasionante

Monday, 20 De April De 2026
|►
|Escuchar:
|
Partido por Partido:
Real del Padre 1-2 Andes FC
El “Croto” doblegó a los “Azules” en Real del Padre, gracias a los 2 tantos de Cristian Farías y no le pierde pisada a los punteros. Nahuel Andrada marcó para el elenco local.
Colonia López 0-1 CA Colón
El “Rojinegro” logró el tercer triunfo al hilo y pelea arriba. Mauricio Arenas, cuando finalizaba la primera parte, anotó el único tanto del encuentro.
CA Villa Atuel 0-0 USyD Boweb
“Rojos” y “Naranjas” no se sacaron ventaja y repartieron unidades en el “Sotero Arizu”.
Boca de La Escandinava 0-4 SC Pacífico
El “Lobo” volvió a golear. Esta vez fue 4 a 0 ante el “Xeneixe” y sigue imparable. Lautaro Vazconsuelo, Jonathan Pérez, Mauro Páez y Ramiro Riarte, los goles de Pacífico.
SC Argentino 1-3 Ferro CO
El “Verde” lo dio vuelta en casa de “La Academia” y pelea mano a mano con Pacífico en lo más alto de la tabla.
El juvenil Alexis Tapia puso arriba a Argentino, pero Alfio Lorenzo, Blas Trejo y 47' Ezequiel Pérez, hicieron pesar la experiencia a favor de Ferro y pusieron cifras definitivas al encuentro.
Tabla de Posiciones – Torneo “Richard Pérez”, disputadas 4 Fechas:
1º SC Pacífico 12 Pts
2º Ferro CO 12 Pts
3º Andes FC 10 Pts
4º CA Colón 9 Pts
5º USyD Bowen 4 Pts
6º Boca de La Escandinava 3 Pts
7º Real del Padre 3 Pts
8º SC Argentino 3 Pts
9º CA Villa Atuel 2 Pts
10º Colonia López 0 Pts
Fuente: Tridente Ofensivo – FM Pehuenche