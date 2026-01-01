FÚTBOL: Se jugó la 4ª Fecha y el torneo está apasionante

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19 de Abril - En una nueva jornada plagada de fútbol, ganaron Andes, Pacífico, Ferro y Colón, que pelean cuerpo a cuerpo.

Partido por Partido:

Real del Padre 1-2 Andes FC

El “Croto” doblegó a los “Azules” en Real del Padre, gracias a los 2 tantos de Cristian Farías y no le pierde pisada a los punteros. Nahuel Andrada marcó para el elenco local.

Colonia López 0-1 CA Colón

El “Rojinegro” logró el tercer triunfo al hilo y pelea arriba. Mauricio Arenas, cuando finalizaba la primera parte, anotó el único tanto del encuentro.

CA Villa Atuel 0-0 USyD Boweb

“Rojos” y “Naranjas” no se sacaron ventaja y repartieron unidades en el “Sotero Arizu”.

Boca de La Escandinava 0-4 SC Pacífico

El “Lobo” volvió a golear. Esta vez fue 4 a 0 ante el “Xeneixe” y sigue imparable. Lautaro Vazconsuelo, Jonathan Pérez, Mauro Páez y Ramiro Riarte, los goles de Pacífico.

SC Argentino 1-3 Ferro CO

El “Verde” lo dio vuelta en casa de “La Academia” y pelea mano a mano con Pacífico en lo más alto de la tabla.

El juvenil Alexis Tapia puso arriba a Argentino, pero Alfio Lorenzo, Blas Trejo y 47' Ezequiel Pérez, hicieron pesar la experiencia a favor de Ferro y pusieron cifras definitivas al encuentro.

Tabla de Posiciones – Torneo “Richard Pérez”, disputadas 4 Fechas:

1º SC Pacífico 12 Pts

2º Ferro CO 12 Pts

3º Andes FC 10 Pts

4º CA Colón 9 Pts

5º USyD Bowen 4 Pts

6º Boca de La Escandinava 3 Pts

7º Real del Padre 3 Pts

8º SC Argentino 3 Pts

9º CA Villa Atuel 2 Pts

10º Colonia López 0 Pts

Fuente: Tridente Ofensivo – FM Pehuenche