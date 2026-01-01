Se vive en Alvear el Torneo Nacional de Handball Menores B

Deportes

20 de Abril - Comenzó este martes el Torneo Argentino de Handball Menores B, que se desarrollará hasta el sábado 25 de abril y reúne a delegaciones de distintos puntos del país, posicionando al departamento como un punto de referencia para este tipo de eventos deportivos.

Comenzó el Torneo Argentino de Handball Menores B, que se desarrollará hasta el sábado 25 de abril y reúne a delegaciones de distintos puntos del país, posicionando al departamento como un punto de referencia para este tipo de eventos deportivos.

El director de Deportes, Alberto Gómez, expresó: “Contentos y orgullosos, son muchos los deportistas que nos visitan, significa mucho en lo deportivo y también en lo económico, además de brindar oportunidades de crecimiento a nuestros jugadores”.

La competencia reúne a jóvenes de 13 y 14 años y convoca a más de 550 deportistas, junto a entrenadores y familias, alcanzando cerca de 800 personas en el departamento. Juan Francisco García, presidente de la Asociación Sanrafaelina de Balonmano, destacó: “es un lujo estar en Alvear, por las instalaciones y el trato hacia quienes nos visitan”.

Los partidos se disputan en el Polideportivo y en el playón de la Escuela de Comercio, con entrada libre y gratuita. Desde la organización invitaron a la comunidad a acompañar y disfrutar de un torneo de muy buen nivel.

En paralelo, el handball alvearense también tiene presencia en la máxima categoría, ya que el equipo masculino del departamento participa en el torneo Nacional A, entre los mejores del país, tras haber logrado el ascenso el año pasado.

Finalmente, se adelantó que General Alvear continúa proyectándose como sede de futuros eventos nacionales, con la posibilidad de recibir en octubre una competencia de selecciones, consolidando así su perfil deportivo a nivel país.