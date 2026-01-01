Buen debut del equipo femenino de Alvear en el Nacional de Handball Menores B

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21 de Abril - El equipo femenino de General Alvear tuvo su inicio en el Torneo Argentino de Handball Menores B, sumando una valiosa experiencia en una competencia de nivel nacional.

El equipo femenino de General Alvear tuvo su inicio en el Torneo Argentino de Handball Menores B, sumando una valiosa experiencia en una competencia de nivel nacional.

La directora técnica, Ariela Agostini, valoró el desempeño de sus jugadoras y el proceso formativo: “estamos recontentas porque es la experiencia de un montón de nenas. Estamos jugando con chicas de 12 y 13 años frente a rivales de 14 o casi 15, hay diferencia, pero es una gran experiencia para ellas”.

Agostini, quien trabaja con el grupo desde hace cuatro años, explicó que es la primera participación en un torneo nacional de estas características: “esta categoría hace dos años que compite y es la primera vez que juega un nacional con este nivel, con equipos de distintos puntos del país, lo que les permite tener otro roce”.

El torneo continúa hasta el sábado 25 de abril, con partidos en el Polideportivo y el playón de la Escuela de Comercio, con entrada libre y gratuita.