La Escuela Técnica Jorge Barraquero celebró 60 años de formación

Alvear

14 de Abril - Con la participación de egresados, estudiantes, docentes y autoridades, la Escuela Técnica N° 4-113 Ing. Jorge Barraquero celebró su 60° aniversario, en un acto que reflejó el valor de la educación técnica y el sentido de pertenencia de su comunidad.

Durante la actividad, el intendente Alejandro Molero, exalumno de la institución, destacó: “la educación técnica es distinta, es completa” y remarcó: “no solamente en las materias duras, sino también en entender desde muy joven por qué la electricidad prende una luz o cómo funciona un motor”.

Además, resaltó el rol fundamental que cumple la escuela técnica: "la escuela Barraquero es, sin lugar a dudas, un orgullo de la enseñanza técnica, en una Argentina que requiere de técnicos que tienen que ocupar lugares en el entramado socioeconómico de nuestro país."

En su caso particular, Molero recordó con orgullo haber sido parte de la inauguración del edificio como alumno y revivió momentos compartidos con docentes y compañeros, asegurando que "los amigos de la escuela técnica son para toda la vida".

Por su parte, la directora Luciana Narváez señaló: "se pone en valor no solamente la formación en oficio y la disciplina, sino también el sentido de pertenencia”.

En tanto, Raúl Barón, integrante de la primera promoción, afirmó: “la escuela técnica fue el antes y el después en mi vida” y sostuvo: “la escuela técnica es todo”.

La institución cuenta actualmente con más de 600 estudiantes y dos tecnicaturas, consolidando su trayectoria en la formación de profesionales y su aporte al desarrollo local.