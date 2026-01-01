Magalí Aguilera fue coronada como la Flor Departamental de la Tradición

Monday, 13 De April De 2026
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Durante la celebración estuvo presente el intendente Alejandro Molero, acompañando la propuesta que reunió a centros tradicionalistas y participantes que fueron evaluadas en distintos aspectos vinculados a la cultura y las raíces locales.
La representante del Centro Tradicionalista “Los Arrieros” de Bowen, Magalí Aguilera, resultó electa. “Orgullosa de lo que pude lograr” y “es un orgullo poder representar nuestras tradiciones”, expresó.
Por su parte, el presidente de la Federación Gaucha de General Alvear, Walter Lucero, destacó: “superamos las expectativas” y aseguró que “el objetivo se ha logrado”. En tanto, desde la Federación Gaucha de Mendoza, Bruno Ropel señaló: “hay que trabajar mucho por conservar nuestra tradición y nuestra identidad”.
De esta manera, el departamento dio un paso importante en el fortalecimiento del tradicionalismo y la participación de la comunidad.