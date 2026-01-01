Magalí Aguilera fue coronada como la Flor Departamental de la Tradición

Alvear

13 de Abril - El domingo por la tarde, en el Paseo de los Artesanos, se realizó la primera edición de la elección de la Flor Departamental de la Tradición en General Alvear, consolidando un nuevo espacio para la promoción de las raíces culturales del departamento.

Durante la celebración estuvo presente el intendente Alejandro Molero, acompañando la propuesta que reunió a centros tradicionalistas y participantes que fueron evaluadas en distintos aspectos vinculados a la cultura y las raíces locales.

La representante del Centro Tradicionalista “Los Arrieros” de Bowen, Magalí Aguilera, resultó electa. “Orgullosa de lo que pude lograr” y “es un orgullo poder representar nuestras tradiciones”, expresó.

Por su parte, el presidente de la Federación Gaucha de General Alvear, Walter Lucero, destacó: “superamos las expectativas” y aseguró que “el objetivo se ha logrado”. En tanto, desde la Federación Gaucha de Mendoza, Bruno Ropel señaló: “hay que trabajar mucho por conservar nuestra tradición y nuestra identidad”.

De esta manera, el departamento dio un paso importante en el fortalecimiento del tradicionalismo y la participación de la comunidad.