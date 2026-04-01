Ganadería bajo riego y reconversión productiva: el eje técnico del Día de Campo

Alvear

11 de Abril - En el marco del Día de Campo que dio inicio a la 45° Fiesta Nacional de la Ganadería de Zonas Áridas -que se desarrollará del 6 al 10 de mayo en General Alvear-, uno de los aspectos centrales de la jornada estuvo puesto en la mirada productiva y en las oportunidades que ofrece la ganadería en la región.

El evento, realizado en Agropecuaria Los Huarpes (Soitué), permitió mostrar en territorio un modelo de producción que integra tecnología, eficiencia y reconversión, con el objetivo de visibilizar alternativas concretas para el desarrollo del sector.

“Nos dedicamos a las tres etapas: cría, recría y engorde de ganado bovino. Y lo que buscamos es mostrar las posibilidades que hay de reconvertir fincas que han quedado fuera de producción, llevándolas a la producción de forraje y a la posterior conversión de ese forraje en carne”, explicó Juan María Pincemín, administrador del establecimiento.

Durante la jornada, los asistentes recorrieron distintos sectores del campo, donde pudieron observar prácticas vinculadas al pastoreo directo sobre alfalfa, así como también sistemas de riego que resultan determinantes en zonas áridas.

Uno de los puntos destacados fue la implementación de riego presurizado mediante pivotes, combinado con sectores de riego gravitacional, lo que permite optimizar el uso del agua y mejorar la eficiencia productiva.

A esto se suma la incorporación de energías renovables como parte del esquema de innovación. “De la mano de Kw Solar, sumamos paneles solares para abastecer los equipos de riego. No cubrimos todo el consumo, pero sí una parte importante, y eso acompaña el sistema que venimos desarrollando”, agregó.

A lo largo de la jornada, el enfoque también estuvo puesto en los resultados que pueden lograrse a partir de estos procesos productivos. “En un campo nativo, la cría puede estar en un 50 por ciento de destete. Con procesos, sin grandes inversiones, eso se puede llevar a 70 u 80 por ciento. Son más kilos de carne con menos recursos. El potencial es muy grande”, explicó.

En cuanto a la recría, Pincemín planteó la posibilidad de avanzar sobre campos que hoy no están en producción o presentan dificultades en otras actividades. “Una finca que hoy está parada o con problemas en fruticultura se puede reconvertir. Podemos pensar en producir 600 o 700 kilos de carne por hectárea sin grandes gastos y, con más inversión, superar los mil kilos”, indicó.

El planteo se completó con una lectura del contexto actual, donde la relación entre costos e ingresos aparece como un factor a tener en cuenta. “Hoy el valor de la carne ha subido y los principales insumos, como el maíz o el pasto, están en valores relativamente bajos. Es un momento como para que los productores empiecen a evaluar estas opciones”, sostuvo el anfitrión del Día de Campo.

El Cluster Ganadero, presente y alineado con la propuesta

Con stand propio y atendiendo consultas de productores que se dieron cita, el Cluster Ganadero formó parte del Día de Campo que dio inicio a la Fiesta Nacional de la Ganadería de Zonas Áridas. Desde la alianza estratégica también se viene fomentando a la ganadería bajo riego como una actividad con un gran potencial en la región.

“Desde el Cluster buscamos que los productores se arrimen y transmitan sus necesidades. Hoy existe una gran articulación de todos los componentes de la actividad ganadera, que está alineada y que debemos aprovechar para crecer y gestionar mejoras. Dentro del Cluster contamos con las Cámaras, la Fundación Coprosamen, participación del Senasa, al INTA, a la Facultad de Ciencias Agrarias y al ministerio de Producción, representado por la dirección de Ganadería” expresó Agustín Fernández, presidente del Cluster Ganadero y de la Específica de Ganadería de la Cámara de Comercio de General Alvear.

Respecto al modelo que se expuso en Agropecuaria Los Huarpes, Fernández afirmó que sería una gran salida para muchos productores de la zona. “Lo que pregonamos con esto es tratar de que si hoy contamos con determinada cantidad de cabezas de ganado, lo que tenemos que hacer es aprovecharlas al máximo. Usemos esos animales que tenemos para producir la mayor cantidad de kilos de carne posible. Pero dentro de ese esquema, también tenemos que hacer crecer el número de animales para aprovechar el mercado que hoy tenemos disponible”, remarcó.

Una de las cuestiones que se puso en tela de juicio es la inversión que se debe contar para llevar la producción al siguiente escalón, para lo cual el directivo supo encontrar una explicación muy clara. “Lo particular que tiene la ganadería es que cada productor se puede adaptar a su propia escala. Existen alternativas para conseguir resultados similares y con menor inversión. Por supuesto, a medida que se va creciendo, es importante avanzar en herramientas como las que hoy estamos presentando” sintetizó.

Fuente: Prensa Cámara de Comercio Gral. Alvear