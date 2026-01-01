Alvear suma nuevas propuestas educativas orientadas al trabajo*

Alvear

13 de Abril - El Intendente Alejandro Molero firmó un convenio junto al Ministerio de Educación de la provincia y UGACOOP para incorporar nuevas ofertas formativas vinculadas al desarrollo productivo local. La iniciativa contempla la implementación de cursos de alambrador y manejo de drones, pensados para brindar herramientas concretas con rápida inserción laboral.

El ministro de Educación, Tadeo García Zalazar, explicó: “acabamos de firmar un convenio entre el municipio de General Alvear, UGACOOP y el Ministerio de Educación para generar dos nuevas ofertas educativas”. En ese sentido, detalló: “son dos demandas concretas que tiene el sector productivo y son cursos cortos con salida inmediata laboral para los chicos”. Además, remarcó: “la educación tiene un rol fundamental en el crecimiento y en el desarrollo de cualquier territorio”.

Por su parte, el rector de IDESA-UGACOOP, Carlos Raimondi, valoró la iniciativa y señaló: “siempre que podamos agregarle alguna oferta educativa a General Alvear, bienvenido sea”. Asimismo, precisó: “tenemos dos cursos, específicamente el de alambradores y uno de drones”, y adelantó: “dentro de dos semanas estaremos largando la próxima edición”.

La propuesta también prevé la incorporación de equipamiento y la realización de una demostración práctica a fin de año, donde los participantes podrán exponer lo aprendido en el uso de nuevas tecnologías aplicadas a la producción.

De esta manera, el municipio continúa fortaleciendo el vínculo entre educación y trabajo, con acciones coordinadas junto a la provincia y las instituciones locales.