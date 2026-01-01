Robaron animales y herramientas en una Finca en Carmensa

Alvear

13 de Abril - Aprovechando la ausencia del propietario, malvivientes se llevaron herramientas y 6 lechones.

La víctima, un hombre de 66 años de edad, que reside en calle Carbonera s/n, de San Pedro del Atuel, regresó a su propiedad alrededor de las 23:20 horas, tras haberse retirado en horas de la mañana y constató que autores ignorados, previo a dañar una ventana, sustrajeron una amoladora marca Pagio y un calentador. Además, del corral ubicado a unos 100 metros de la vivienda sustrajeron seis lechones y un ternero. Se dio intervención a la ayudante fiscal, quien dispuso las medidas de rigor.

