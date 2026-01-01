Llega una nueva edición de la Noche de los Costillares

Alvear

14 de Abril - En el marco de la 45° Fiesta Nacional de la Ganadería de Zonas Áridas, se realizará una nueva edición de la Noche de los Costillares, una propuesta que busca promover la identidad local y acompañar la difusión de uno de los eventos más representativos del departamento.

La iniciativa se desarrollará en distintas fechas y espacios gastronómicos: el 17 de abril en El Parador, el 25 de abril en Granja Don Paco y el 1 de mayo en Piccolo, con la participación del sector privado y el acompañamiento del municipio.

El director de Turismo, Gustavo García, señaló: “tenemos el placer de repetir lo que hicimos el año pasado, que fue un éxito”.

Por su parte, Nicolás Alonso, desde la Cámara de Comercio, destacó el trabajo articulado: “la fiesta es de todos y los privados también nos acompañan en esta ocasión”. Además, subrayó: “buscamos posicionar que no solamente sea en mayo, sino trabajar con anticipación”, para finalizar expresó: “el objetivo principal es mostrar, visibilizar y posicionar la fiesta en toda la Argentina”.

La propuesta se integra a un cronograma más amplio de promoción que incluye actividades en distintos puntos, con el objetivo de fortalecer la convocatoria y continuar impulsando la Fiesta Nacional de la Ganadería.