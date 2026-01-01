Estudiantes de enfermería recibieron mochilas técnicas para fortalecer su formación

Alvear

14 de Abril - En el marco del Programa Nacional de Formación de Enfermería (PRONAFE), se realizó la entrega de mochilas técnicas a estudiantes de la carrera de enfermería en General Alvear, una iniciativa orientada a garantizar el acceso, la permanencia y el completamiento de los trayectos formativos, además de fortalecer las prácticas profesionalizantes.

El director de Educación, José Morán, destacó la importancia de esta acción y expresó: “hemos tenido la posibilidad de entregar mochilas que le van a venir muy bien a cada uno de los alumnos de enfermería” y agregó: “esto es muy bueno porque estamos perfeccionando a nuestros jóvenes que van a tener una labor tan importante en el área de salud”. Además, remarcó: “esto es igualdad de oportunidades y una educación de calidad”.

Por su parte, la directora de Nivel Superior de la provincia, Mariela Ramos, señaló: “la entrega de estas mochilas hace que se mejoren las prácticas profesionalizantes de los estudiantes” y afirmó: “buscamos mejorar la calidad del egreso”. En ese sentido, detalló: “han sido 145 mochilas para dos institutos de General Alvear” y subrayó: “es un incentivo para que los chicos puedan recibirse y acceder a una salida laboral”.

En tanto, Lucas, estudiante de tercer año, valoró la iniciativa y sostuvo: “el sacrificio vale la pena” y agregó: “es muy importante tener las herramientas para poder formarnos mejor”.

La entrega alcanzó a estudiantes de instituciones locales, consolidando el trabajo conjunto entre el municipio, provincia y Nación para acompañar la formación de futuros profesionales de la salud.