Federico Farías se quedó con la Copa 4° Fiesta del Puestero Mendocino

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16 de Marzo - Establecimiento Cerro Los Chanchos albergó la 2° fecha clasificatoria al 5° Torneo Nacional de Pruebas de Riendas “Ismael Reynoso” el pasado sábado 14 de marzo, con un gran marco de público y número de inscriptos que superó las expectativas.

La jornada fue la segunda de cuatro preliminares que dispuso la organización del certamen, que tendrá su final el sábado 9 de mayo en el marco de la 45° Fiesta Nacional de la Ganadería de Zonas Áridas.

Federico Farías, del Centro Tradicionalista “Los Puesteros del Atuel”, fue el gran ganador de la competencia, que formó parte de la grilla de actividades del 4° Festival Provincial del Puestero Mendocino organizado por la familia Carabajal.

“El público comenzó a llegar el viernes por la tarde, con muchas familias de otras provincias. Una vez más, los participantes realizaron una presentación impecable, tuvieron un excelente comportamiento y demostraron muchos cambios respecto a la primera fecha. A eso hay que sumarle un gran agradecimiento a la familia Carabajal por la enorme tarea de la organización” comentó Miguel Sosa, coordinador general del Torneo de Pruebas de Riendas y referente de la Asociación Civil Rienderos del Oeste.

La próxima fecha se llevará a cabo el 5 de abril en el predio del Centro Tradicionalista El Matrero (Ruta 202 – Los Sifones), en el marco de la 2° Festival Homenaje a los Héroes de Malvinas.