Comienzan las escuelitas deportivas municipales, con nuevas propuestas

Deportes

12 de Marzo - El director de Deportes de la Municipalidad de General Alvear, Alberto Gómez, confirmó que el próximo lunes comenzarán las actividades de las escuelitas deportivas municipales correspondientes al ciclo 2026. Según indicó, ya se encuentra todo organizado para el inicio de varias disciplinas, mientras que otras comenzarán en el mes de abril.

En esta primera etapa iniciarán actividades como básquet, vóley, handball y hockey, además de la incorporación de una nueva escuela de escalada. Sobre esta última propuesta, Gómez explicó que se está realizando una inversión en la infraestructura existente.

“Tenemos una nueva escuela de escalada, estamos haciendo una inversión en la palestra, vistiéndola y mejorando la luminaria. Es un recurso que teníamos y que debíamos explotar”, señaló.

Las escuelitas deportivas están orientadas a niños y niñas a partir de los 7 años, con el objetivo de brindar un primer acercamiento al deporte.

“Es donde los chicos dan sus primeros pasos, el primer contacto con el deporte, y luego pueden continuar su especialización en los clubes”, explicó el funcionario.

Desde la Dirección de Deportes informaron que las familias ya pueden realizar la preinscripción mediante un código QR, que permite cargar los datos de manera anticipada para agilizar el trámite administrativo. Luego, los interesados deben acercarse a la oficina del área para completar la inscripción y abonar el carnet anual.

“El carnet es anual y tiene un costo de 25 mil pesos. Con el QR se agiliza mucho la parte administrativa y el trámite se vuelve más rápido para la gente”, detalló Gómez.

En cuanto a la disponibilidad, cada disciplina contará con cupos limitados, que rondan entre 50 y 60 participantes por actividad, debido a la capacidad de los espacios y a la organización de los grupos de trabajo.

Las actividades no solo se desarrollarán en el Polideportivo de Ciudad, sino también en el Polideportivo de Bowen, utilizando el mismo sistema de inscripción. Además, otras escuelas deportivas retomarán sus entrenamientos en abril, como béisbol, tenis de mesa y las actividades en distritos como Carmensa y Oeste.

Por otro lado, el director de Deportes adelantó que el calendario deportivo del mes también incluye distintos eventos que se desarrollarán en el departamento.

“Este fin de semana tenemos el Maxi Básquet con un número interesante de jugadores y jugadoras. El próximo fin de semana será el Rally de la Encrucijada y también el torneo vendimia de hockey organizado por Pacífico”, comentó.

Finalmente, Gómez aseguró que todos los preparativos están listos para el inicio de la temporada deportiva.

“Ya tenemos todo organizado, esperando que llegue el momento para que comiencen las actividades”, concluyó.