Alvear fue sede de un gran encuentro de maxibásquet

Deportes

16 de Marzo - Durante tres jornadas se desarrolló en el departamento un encuentro de maxibásquet que reunió a equipos de diferentes puntos del país y generó un importante movimiento deportivo y turístico. La actividad incluyó partidos desde la mañana hasta la noche, además de propuestas sociales y visitas vinculadas a la identidad local.

Durante tres jornadas se desarrolló en el departamento un encuentro de maxibásquet que reunió a equipos de diferentes puntos del país y generó un importante movimiento deportivo y turístico. La actividad incluyó partidos desde la mañana hasta la noche, además de propuestas sociales y visitas vinculadas a la identidad local.

Lía Torrecillas, integrante de la organización, destacó la respuesta de quienes llegaron desde otras provincias: “estamos contentas por la visita y por la gente que ha venido de afuera. Realmente ha sido un movimiento muy bueno para el departamento. La gente está muy conforme con la atención; como siempre, General Alvear es un buen anfitrión para recibir visitantes”.

El certamen, tuvo tres días de competencia continua y contó con la participación de delegaciones provenientes de Córdoba, San Rafael, Neuquén y San Luis, además de conjuntos locales. También incluyó una degustación organizada junto al área de turismo en Bodega Faraón, donde las y los visitantes pudieron conocer la producción vitivinícola del departamento.

Vanesa, jugadora del equipo Pacíficas de Neuquén, valoró la experiencia: “vinimos a participar y la verdad que la pasamos hermoso. Las instalaciones son muy lindas y el torneo nos dejó muy conformes”. Además, resaltó la posibilidad de compartir jornadas completas de competencia: “al hacerse en un solo estadio pudimos ver partidos de distintas categorías y eso nos nutre todo el tiempo”.

Por su parte, Rosa Negrete, jugadora cordobesa del club El Ceibo, que se consagró campeón en su categoría, señaló: “es la primera vez que vengo y me pareció un lugar muy lindo, tranquilo y limpio. El torneo tuvo muy buen nivel y las instalaciones son muy cómodas, la gente ha sido muy amable y servicial”.

Desde la organización destacaron que éste torneo que se realiza cada mes de marzo, tiene como objetivo seguir consolidándose como una cita deportiva anual, que continúe convocando equipos de distintos puntos del país.