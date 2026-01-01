Torneo de Riendas: Se llevó a cabo la primera fecha clasificatoria

Deportes

2 de Marzo - Dentro del festival ecuestre de la Fiesta Nacional de la Ganadería de Zonas Áridas, el sábado 9 de mayo tomará protagonismo el 5° Torneo Nacional de Pruebas de Riendas, denominado este año “Ismael Reynoso”.

Con casi 60 inscriptos y un muy buen marco de público, el pasado sábado 28 de febrero se llevó a cabo la primera de las cuatro fechas clasificatorias que están previstas por parte de la organización. El evento estuvo enmarcado en las actividades del 24° Festival Nacional de la Ciruela en Bowen.

“Hubo una gran demostración de riendas por parte de todos los participantes de cada uno de los juegos y el público que asistió al picadero lo disfrutó mucho. Fue muy grato trabajar con Alfredo Sosa y toda la gente del Festival, en esta gran idea de sumar a Bowen a las fechas clasificatorias, juntando mediante una actividad ecuestre a las dos fiestas más importantes del departamento” comentó Miguel Sosa, coordinador general del certamen y referente de la Asociación Civil Rienderos del Oeste.

El campeón absoluto de esta primera cita fue José Alejandro Berdugo, representante del Centro Tradicionalista La Amistad de Real del Padre. El resto de los destacados de cada juego sumó puntos valiosos para intentar llegar a la final del 9 de mayo.

La próxima fecha se llevará a cabo el 14 de marzo en Establecimiento Cerro Los Chanchos (Soitué Sur), en el marco de la 4° Fiesta Provincial del Puestero Mendocino.

GANADORES POR CATEGORÍA

Juego “8 Simple” – Categoría Menores

1-Jazmín Moya (Real del Padre) – AG El Arisco

2-Alma Pringles (Real del Padre) - AG El Arisco

3-Álvaro Mir (Cañada Seca) – CT El Matrero Jaime Prats

Juego “Criollos de América” – Categoría Menores

1-Aitana Sola (San Rafael) – CT Juan Manuel de Rosas

2-Dylan Riga (Las Heras) - CT El Matrero Jaime Prats

3-Bianca Carrasco (Jaime Prats) – CT El Orejano

Juego “El Trébol” – Categoría Mayores

1-Bruno Ribñicar (San Rafael) – CT Juan Manuel de Rosas

2-José Alejandro Berdugo (General Alvear) – CT La Amistad Real del Padre

3-Facundo Mir (Cañada Seca) – CT El Matrero Jaime Prats

4-Cristian Abeiro (General Alvear) – CT El Orejano

Juego “8 Simple” – Categoría Mayores

1-José Alejandro Berdugo (General Alvear) – CT La Amistad Real del Padre

2-Pablo Ayora (Real del Padre) – CT Los Arrieros Bowen

3-Bruno Ribñicar (San Rafael) – CT Juan Manuel de Rosas

4-Mariano Peña (Real del Padre) – CT La Amistad Real del Padre

Juego “Criollos de América” – Categoría Mayores

1-José Alejandro Berdugo (General Alvear) – CT La Amistad Real del Padre

2-Diego Ayora (Real del Padre) - CT Troperos del Atuel

3-Alexis Chávez – (Soitué) – CT El Orejano

4-Francisco Sosa (Jaime Prats) CT El Orejano

Campeón del 24° Festival Nacional de la Ciruela

José Alejandro Berdugo (General Alvear) – CT La Amistad Real del Padre